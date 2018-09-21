«Они вам пригодятся»: Huawei потроллила Apple за емкость смартфонных аккумуляторов, бесплатно раздав 200 пауэрбанков на 10,000 мАч в очереди за новыми iPhone

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Сегодня стартовали мировые продажи новых моделей iPhone Xs и iPhone Xs Max и компания Huawei решила использовать это событие, чтобы потроллить Apple.

Представители Huawei обошли фанатов Apple, которые традиционно собрались в очередь перед магазином в Сингапуре, и раздали им фирменные пауэрбанки Huawei Supercharge (AP09S) емкостью 10,000 мАч.

По данным издания CNET, всего было роздано порядка 200 портативных аккумуляторов стоимостью порядка $60, на упаковке которых присутствовала надпись «Это пауэрбанк. Он вам пригодится. Предоставлено Huawei».

Таким образом китайский производитель смартфонов намекнул на слишком маленькую (по его мнению) емкость встроенных в новые iPhone аккумуляторов. Соответственно, когда покупка разрядится, счастливые обладатели пауэрбанков от Huawei смогут воспользоваться подарком по назначению.

Доля правды в этой шутке есть, ведь судя по данным TENAA, 5,8-дюймовый смартфон iPhone Xs получил аккумулятор емкостью 2658 мАч, хотя его предшественник iPhone X располагал более объемной батареей на 2716 мАч.

В случае с 6,5-дюймовым iPhone Xs Max с батареей на 3174 мАч сравнивать не с чем, однако для настолько крупной модели это не самая впечатляющая емкость. Продажи доступного новичка iPhone Xr стартуют позже, при это он получит аккумулятор на 2942 мАч, что больше, чем у старшей модели iPhone Xs.

Источник: CNET