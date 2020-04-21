Онлайн-игроки CS:GO впервые обогнали по количеству оппонентов в Dota 2, а число одновременных игроков в Steam дошло до отметки 23,5 млн

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Карантин по поводу коронавируса привел к тому, что дома остались и школьники и их родители. В итоге первые стали заходить в онлайн-игры чаще и проводить там больше времени, а вторые — решили тряхнуть стариной и расчехлить забытое виртуальное оружие. В итоге по количеству одновременных игроков простой для неподготовленного игрока онлайн-шутер Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) впервые обошел более сложную в освоении стратегию Dota 2.

Судя по данным сервиса SteamDB на выходных онлайн-шутер CS:GO набрал 1,308,963 одновременных игроков, тогда как Dota 2 в пике собирала 1,295,114 человек одновременно. Если говорить о ситуации в данный момент, то CS:GO с результатом почти 1,2 млн практически вдвое превосходит оппонента с показателем чуть больше 0,6 млн.

Остальные три места по количеству игроков в онлайне занимают с заметным отрывом PUBG, GTA V и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Обратите внимание, что на пике популярности «королевская битва» PlayerUnknown’s Battlegrounds собирала впечатляющие 3,2 млн игроков одновременно, но те времена уже вряд ли вернутся для данной конкретной игры.

Напомним, что начиная с момента введения карантина практически во всех странах мира Steam регулярно обновляет рекорды по количеству игроков онлайн. В данный момент этот показатель дошел до отметки 23,47 млн человек и это наверняка не предел.

P.S. А в какие игры на карантине играете вы?

Источник: Steam