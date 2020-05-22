Опрос: При условии одновременной премьеры и равенства стоимости 70% американцев предпочтут посмотреть новый фильм дома, а не в кинотеатре





Закрытые из-за пандемии коронавируса кинотеатры привели к тому, что даже ярые любители больших экранов теперь смотрят любимые фильмы по телевизору. Отдельные эксперты прогнозируют, что после завершения карантина кинотеатры столкнутся с заметным оттоком посетителей, причем не только из-за страха заразиться, но и потому, что многие привыкнут к комфортным домашним условиям и не захотят возвращаться в залы с жующими попкорн незнакомцами. Чтобы выяснить, так это или нет, компания Performance Research провела соответствующий опрос.

Ключевой вопрос звучал следующим образом «При условии равенства стоимости просмотра и одной и той же даты премьеры, где вы предпочтете посмотреть премьеру интересующего вас фильма — в кинотеатре или дома с помощью цифрового сервиса?». Ответ способен ошарашить любого владельца кинотеатра — 70% выбрали домашний просмотр, несмотря на то, что в кинотеатре изображение больше и звук, как правило, лучше. Только 13% однозначно предпочтут кинотеатр и 17% колеблются в выборе однозначного решения. При этом 37% опрошенных заявили, что будут посещать кинотеатры реже (месяц назад их было 28%), а 10% заявили, что вообще перестанут ходить туда (в марте их было 6%).

По поводу ценовой политики мнения американских зрителей разделились. Почти половина (47%) участников опроса ответила, что готова заплатить за премьерный просмотр фильма в цифровом сервисе $10, только 20% готовы заплатить $20 и 10% суммарно согласны на цену от $30 и выше. При этом 19% отметили, что будут смотреть премьеры только в случае, если они будут бесплатны — подразумевается, что клиент готов оплачивать ежемесячную подписку, но не готов платить за премьеры отдельно.

Ответ на вопрос «Фильм какого жанра вы хотите посмотреть, как только откроются кинотеатры?» удивляет еще больше. Несмотря на бюджеты, «вбуханные» в спецэффекты боевиков и фильмов о супергероях, в первую очередь посетители кинотеатров пойдут на комедии (43%) и драмы (35%), экшены заняли только третье место (23%), а еще четверти зрителей все равно что смотреть. Именно такие зрители относятся к походу в кинотеатр как к культурно-развлекательному мероприятию, которое позволяет сменить обстановку.

Полная версия опроса доступна по следующей ссылке.

P.S. А как вы ответили бы на эти два вопроса (дом/кинотеатр и жанр)?

Источник: Variety