Первый трейлер фантастического боевика «Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel от Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона

Киностудия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фантастического боевика «Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel снятого по мотивам одноименной манги Юкито Кисиро. Режиссером выступил Роберт Родригес, а сценарий написали совместно Родригес, Лаэта Калогридис и Джеймс Кэмерон, который также выступил в роли продюсера.

Сюжет развивается в будущем, где кибер-врач Дисон Идо (Кристоф Вальц) находит на свалке Железного города поломанного киборга Алиту (Роза Салазар). Ему удается пробудить киборга, но Алита не помнит кто она и не понимает, где она находится. Доктор Идо помогает ей прийти в себя, постепенно изучая окружающий ее мир, однако в процесс вмешиваются сначала страшные воспоминания, а затем и ее гости из прошлого. Алита осознает, что она боевой киборг и начинает использовать свои возможности для того, чтобы защитить своих новых друзей и победить коррумпированный мир будущего.

Кроме Розы Салазар и Кристофа Вальца в фильме «Алита: Боевой ангел» снялись Махершала Али (“Карточный домик”, “Лунный свет”), Эд Скрейн (“Игра престолов”, “Перевозчик: Наследие”, “Дэдпул”), Дженнифер Коннелли (“Человек-паук: Возвращение домой”, “Игры разума”) и другие.

Премьера фильма «Алита: Боевой ангел» / Alita: Battle Angel состоится 19 июля 2018 года.

Источник: 20th Century Fox