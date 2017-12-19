Первый трейлер «Смертельные машины» / Mortal Engines — научно-фантастического приключения от режиссера и сценариста «Властелина колец» и «Хоббита»

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Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер предстоящего научно-фантастического фильма «Смертельные машины» / Mortal Engines, основанного на одноименном романе Филипа Рива.

Действие фильма происходит в вымышленном пост-апокалиптическом мире в будущем после окончания «Шестидесятиминутной войны» с применением ядерного оружия, вызвавшей необратимые изменения в земной коре. Теперь города двигаются на огромных колесах и борются за выживание. Сильные и большие города поглощают маленькие и слабые, чтобы пополнить свои ресурсы.

Над созданием этого эпического приключения работали Питер Джексон, Филиппа Бойенс и Фрэн Уолш – эта троица ранее работала над «Властелином колец» и «Хоббитом». Режиссер фильма – Кристиан Риверс, ранее получивший «Оскар» за лучшие визуальные эффекты к «Кинг Конгу» (2005). Главные роли исполнили Роберт Шиэн («Отбросы»), Гера Хилмарсдоттир («Демоны да Винчи»), Хьюго Уивинг («Властелин Колец», «Матрица»), Стивен Лэнг («Аватар», «Терра Нова») и Колин Сэлмон («Обитель зла»).

Премьера «Смертельных машин» (второе название – «Хроники хищных городов») запланирована на 13 декабря 2018 года.

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