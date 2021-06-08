Первый день Netflix Geeked Week: «The Last Mercenary» с Жан-Клодом Ван Даммом, «Blood Red Sky» о вампирах и террористах, киллерский «KATE» и др.

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Стриминговый сервис Netflix провел первый стрим для фанатов в рамках серии Netflix Geeked Week, где рассказал сразу о нескольких новинках и показал первые трейлеры свежего контента.

Пожалуй, самым интересным стал трейлер боевика «The Last Mercenary» / «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом, который частично снимался в Киеве. Полукомедийный фильм рассказывает о бывшем спецагенте, который вынужден вернуться к своему ремеслу через 25 лет после пика формы. В ролике нам показали чуть ли не все знаковые «фишки» популярного героя боевиков прошлого века, включая поперечный шпагат и пьяные танцы. Премьера картины состоится 30 июля 2021 года.

Также весьма интересным должен оказаться фильм «Blood Red Sky» / «Кроваво-красное небо», который начинается как типичный фильм катастрофа, в котором террористы захватывают самолет. К их огромному сожалению на борту оказывается женщина-вампир, которая готова пойти на все, чтобы спасти жизнь своего сына. Пока нам показали только первый тизер и не объявили точную дату премьеры.

Еще более коротким роликом обошлись создатели боевика KATE о наемной убийце, которая всего за сутки должна найти противоядие, отомстить врагам и даже наладить отношения с дочерью одной из своих жертв. Несмотря на минимум кадров, сервис огласил точную дату премьеры — 10 сентября 2021 года.

Также фанатам объявили, что фэнтези-сериал «Тень и кость» был продлен на второй сезон, показали пару роликов о создании графики для эпизодов мульт-антологии Love, Death + Robots и первые кадры из проектов Sweet Girl, Vikings: Valhalla, The Ice Road и др.









Полну версию трансляции GEEKED WEEK Day 1 | Netflix можно посмотреть прямо здесь:

Шоу Netflix Geeked Week продлится с 7 по 11 июня, каждый день нам обещают что-то интересное, так что оставайтесь на связи.

Источник: Netflix