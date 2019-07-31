Первый тизер-трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец» / «The Irishman» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино

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Только вчера мы написали о том, что премьеру криминальной драмы «Ирландец» / «The Irishman» от Мартина Скорсезе назначили на 27 сентября 2019 года в рамках открытия Нью-Йоркского кинофестиваля, а сегодня Netflix опубликовал первый тизер-трейлер картины.

Отметим, что даты выхода на платформе Netflix у картины по-прежнему нет, в видео указано все тот же период — «осень этого года».

Напомним, что сценарий фильма написал Стивен Заиллян на основе романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта, в котором рассказывается история штатного киллера мафии Фрэнка «Ирландца» Ширана. Главную роль сыграл Роберт Де Ниро, Аль Пачино досталась роль Джимми Хоффа, ставшего одной из самых известных жертв киллера, который записал на свой счет более 25 смертей гангстеров. В фильме также снялись Джо Пеши, Бобби Каннавале и Харви Кейтель.

Бюджет картины оценивается в сумму порядка $200 млн, при этом создатели серьезно рассчитывают на несколько наград «Оскар», несмотря на не самое положительное отношение американских киноакадемиков к проектам Netflix.

Источник: Netflix