Первый трейлер фантастического фильма Ghostbusters: Afterlife / «Охотники за привидениями 2020», который должен возродить легендарную франшизу

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После откровенно неудачной попытки перезапустить франшизу Ghostbusters / «Охотники за привидениями» компания Sony Pictures похоже нашла правильный рецепт — наняла сына режиссера двух первых частей, написала интересный сценарий и пригласила достаточно известных актеров (старых и новых).

Новый фильм назвали Ghostbusters: Afterlife / «Охотники за привидениями 2020», его премьера состоится 10 июля 2020 года, а пока смотрите первый трейлер:

Отметим, что авторы новой картины отмели как страшный сон события «Охотников за привидениями» с женским составом команды и Крисом «Тором» Хемсвортом. Фильм станет не перезапуском или ремейком, а прямым продолжением второй части (и потенциальным возрождением всей франшизы), вышедшей в далеком 1989 году.

В ролях снялись Пол Радд («Человек-муравей»), Кэрри Кун («Исчезнувшая»), Финн Вулфхард («Очень странные дела», «Оно»), Маккенна Грейс («Одарённая»). В фильме также должны появиться члены оригинальной команды в лице Билла Мюррея, Дэна Эйкройда, Эрни Хадсона, Сигурни Уивер и Энни Поттс, однако в первом трейлере их не показали. Режиссером выступил Джейсон Райтман, он же в соавторстве с Гилом Кинаном (Monster House, Poltergeist) написал сценарий картины, а его отец Айван Райтман занял кресло продюсера.

Напомним, что Sony Pictures неоднократно пыталась возродить легендарную франшизу — в 1990-х годах один из исполнителей главной роли Дэн Эйкройд написал сценарий продолжения, а в 2010-х Айван Райтман объявил о готовности занять режиссерское кресло. Однако по различным причинам, включая откровенно негативное отношение к проекту своенравного Билла Мюррея, проект пока так и не состоялся.

Источник: Sony Pictures