Первый трейлер нового боевика Гая Ричи «Гнев человеческий» / Wrath of Man с Джейсоном Стейтемом в главной роли

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Компания Metro-Goldwyn-Mayer выложила первый трейлер очередного творения Гая Ричи под названием «Гнев человеческий» / Wrath of Man. Фильм выйдет в украинский кинопрокат уже 22 апреля 2021 года.

Джейсон Стэйтем сыграет главного героя по имени Хилл, который на первый взгляд представляет собой уравновешенного британского джентльмена. Однако на самом деле внутри него пылает жажда правосудия. Преследуя свои мотивы, герой намерен найти заказчика серии многомиллионных ограблений, потрясшие Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но виновные обязательно узнают гнев человеческий.





Помимо Стэйтема («Форсаж», «Большой куш») в фильме «Гнев человеческий» / Wrath of Man снялись Скотт Иствуд («Форсаж», «Отряд самоубийц»), Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»), Холт МакКэллэни («Охотник за разумом»), Эдди Марсан («Джентльмены», «Взрывная блондинка»), Лаз Алонсо, Джеффри Донован, Ниам Алгар, Лайн Рени, Post Malone и другие.

Традиционно для себя, Гай Ричи выступил одновременно сценаристом и режиссером картины. «Гнев человеческий» стал первым фильмом британского автора, действие которого целиком происходит в США, и первой за более чем 15 лет совместной работой режиссера с Джейсоном Стэйтемом, который попал в мир кино благодаря культовым лентам Ричи “Большой куш” и “Карты, деньги, два ствола”.

Источник: MGM