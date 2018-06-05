Полноценный трейлер фантастического фильма Mortal Engines / «Хроники хищных городов» от Питера Джексона

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После первого тизера студия Universal Pictures выложила в сеть полноценный трейлер научно-фантастического фильма «Смертельные машины» / Mortal Engines от Питера Джексона, снятого на основе одноименного романа Филипа Рива.

По сюжету на Земле прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис в виде ядерной войны. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам в гигантских движущихся мегаполисах, которые рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. В центре повествования — Том Нэтсуорти (Роберт Шиэн) из нижнего уровня великого Лондона, который встречает преступницу Эстер Шоу (Гера Хилмарсдоттир). И их встреча должна изменить будущее всего человечества.





Питер Джексон, известный по сагам «Властелин колец» и «Хоббит», принимает участие в написании сценария и выступает продюсером картины. На роль режиссера назначен Кристиан Риверс, который работал с Питером Джексоном над экранизацией литературного наследия Джона Толкина. В ролях снялись Роберт Шиэн («Отбросы»), Гера Хилмарсдоттир («Демоны да Винчи»), Хьюго Уивинг («Властелин Колец», «Матрица»), Стивен Лэнг («Аватар», «Терра Нова») и Колин Сэлмон («Обитель зла»).

Премьера Mortal Engines / «Хроники хищных городов» запланирована на 13 декабря 2018 года.

Источник: Universal Pictures