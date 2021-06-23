Resident Evil Village, Mass Effect, Chair Simulator та інші: Топ 20 кращих нових ігор Steam у травні 2021 року





Сервіс Steam переглянув всі випущені у травні поточного року ігри й оголосив 20 найліпших релізів місяця, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після їхнього випуску. Також були відзначені 5 найпопулярніших безкоштовних ігор, визначених за кількістю унікальних гравців після їхнього випуску.

Травень був місяцем виходу ігор кількох добре відомих франшиз, дозволивши ностальгічно озирнутися та пригадати минулі роки, осяяні незабутніми персонажами й захопливими історіями. Одну назву в індустрії розваг дуже легко впізнати — Resident Evil Village відзначає 25-ту річницю цієї легендарної серії жахів від CAPCOM. Saints Row і Mass Effect знайомі користувачам Steam уже понад десятиліття, тому не дивно, що після стількох років перероблені версії ігор цих серій потрапили до найліпших релізів. А шанувальники Shin Megami Tensei та MechWarrior мають змогу пригадати ще давніші часи, адже найперші ігри цих серій дебютували понад 30 років тому.

Отже, Топ 20 кращих нових ігор Steam у травні 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):

А ось найпопулярніші безкоштовні ігри:

Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.

Джерело: Steam