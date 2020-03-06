Режиссер нового «Бэтмена» показал дизайн Бэтмобиля, который больше напоминает маслкар, чем личный транспорт супергероя

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Недавно режиссер нового фильма «Бэтмена» Мэтт Ривз показал как будет выглядеть костюм супергероя, а сейчас решил продемонстрировать и легендарный Бэтмобиль. И споры по поводу дизайна модели развернулись не менее активно, чем обсуждение кандидатуры Роберта Паттинсона на роль Бэтмена.

Публике показали всего три фотографии Бэтмобиля, однако разные ракурсы позволяют полностью оценить дизайн средства передвижения супергероя. Кстати, фото Бетбайка не вызвали такую реакцию.

Самая большая претензия фанатов — Бэтмобиль слишком прост и напоминает скорее слегка модифицированный подростком маслкар, чем автомобиль супергероя, который славится использованием технологичных гаджетов.

В качестве примера эти фанаты приводят Бэтмобили из фильмов Зака Снайдера и Кристофера Нолана, которые выглядели скорее как гибрид танка и автомобиля.

Впрочем, фанаты вселенной DC тут же привели в пример изображения классических Бэтмобилей из комиксов, в которых это действительно скорее обычный автомобиль, чем творение из мира «Безумного Макса».

Напомним, что помимо Роберта Паттинсона в перезапуске франшизы Batman от сценариста и режиссера Мэтта Ривза снимутся Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе). Премьера фильма Batman / «Бэтмен» запланирована на 25 июня 2021 года.

P.S. А как вы оцениваете новый Бэтмобиль?

Источник: The Verge