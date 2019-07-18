Швейцарский стартап Flybotix представил прототип дрона с корпусом в виде кольца





Небольшие дроны, как правило, не могут долго оставаться в воздухе из-за низкой эффективности винтов и малой емкости аккумуляторов. Найти выход из ситуации взялись в стартапе Flybotix, основанном выходцами Федеральной политехническая школы Лозанны. Швейцарские инженеры разработали решение, которое, как утверждается, увеличивает время полета малого беспилотника более чем в два раза. Для этого стартапу пришлось полностью переосмыслить конструкцию БПЛА.

Как сообщает New Atlas, представленный Flybotix прототип дрона напоминает кольцо диаметром 30 см. Внутри него друг над другом расположены два винта, вращающихся в противоположных направлениях. Размер винтов у такой конструкции вдвое больше, чем у стандартного квадрокоптера, что обеспечивает дополнительную подъемную силу. Кроме того, батарея питает не четыре двигателя, а всего два. Благодаря этому устройство может находиться в воздухе в два раза больше времени, чем аналогичный по размеру традиционный коптер.

За стабилизацию и управление дроном отвечают специально разработанные алгоритмы. Они регулируют скорость вращения и наклон винтов. Похожий подход используется при управлении вертолетами. Впрочем, в Flybotix обещают, что использовать новый беспилотник будет так же просто, как стандартный квадрокоптер.

Еще одно преимущество модели заключается в ее безопасности. Если дрон влетит в дерево или стену, пенопластовый корпус защитит винты от разрушения. Это значит, что беспилотник от Flybotix хорошо подходит для инспекции труднодоступных мест на промышленных объектах.

Коммерциализировать разработку стартап планирует уже в ближайшее время, при этом сперва компания намерена выйти на китайском рынке.

Источник: hightech.plus