Starship SN1: на низком старте. Прототип корабля SpaceX для межпланетных путешествий готовится к первому суборбитальному полету





Одна из главных жизненных целей Илона Маска и главная цель SpaceX — колонизация Марса. По его последней оценке, на создание самодостаточной колонии на Марсе потребуется примерно 20 лет и около тысячи кораблей Starship; буквально в прошлом месяце он представлял, что к 2050 году на Марсе будет жить около миллиона человек. И хотя мы уже достаточно давно не писали о Starship, не считая недавнего упоминания в новости о выделении Starlink в отдельную компанию, SpaceX, без особой помпы пресс-релизов, достаточно активно развивает проект и достигла немалых успехов с момента презентации обновления концепции в сентябре прошлого года, вплотную приблизившись к следующему ключевому этапу — летным испытаниям полноценного прототипа Starship.

Первоначально планировалось, SpaceX произведет суборбитальный тестовый запуск, в рамках которого показанный на сентябрьской презентации полноразмерный прототип Starship Mk1 поднимется на высоту 20 километров и приземлиться обратно на космодром, до конца 2019 года. В середине ноября инженеры начали испытывать топливную систему прототипа — в ходе одного из таких тестов с целью проверки топливной системы при максимальном давлении бак с кислородом Mk1 лопнул. В SpaceX решили не восстанавливать поврежденный прототип. Техасская команда в Бока-Чико и флоридская команда Starship в Коко перешли к разработке новых прототипов SN1 и SN2, которые должны лететь сразу на орбиту.

Напомним, что изначально нам обещали орбитальный тестовый запуск к апрелю 2020 года. Но Илон Маск известен привычкой давать слишком оптимистические оценки и сразу было понятно, что сроки можно увеличивать в два-три раза.

И вот сейчас планы снова изменились и, похоже, что без суборбитального запуска на высоту 20 км (половина дистанции до верхней границы атмосферы) все же не обойдется — на этой неделе SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на выполнение тестового суборбитального пуска и посадки Starship. Местом испытаний указана площадка в Бока Чика, Техас. То есть, для этих испытаний планируется использовать Starship SN1. Запрашиваемое окно для запуска: 16.03.2020 — 16.09.2020. То есть, SN1 может совершить полет на 20 км уже через месяц.

Что касается достижений за последние месяцы, еще в последние дни 2019 года Маск показывал огромное куполообразное днище топливного бака SN1 (по словам Маска, это «самый сложный компонент основной конструкции аппарата»). Спустя месяц, 28 января, топливный бак с кислородом SN1 проверили на прочность — он выдержал давление в 8,5 бар. На этой неделе SpaceX официально приступила к сборке SN1 — в минувший четверг на территории строящегося космодрома SpaceX в деревне Бока-Чика недалеко от города Браунсвилл прошло специальное мероприятие «Stargate» для найма персонала. Известно, что обе команды Starship (техасская и флоридская) будут работать круглосуточно в четыре смены.

В одном из недавних твитов Маск подтвердил, что SN2 будет готов вскоре после SN1 и каждый следующий прототип будет заметно лучше предыдущего. По словам Маска, для орбитальных запусков требуется повысить качество сборки в 3-4 раза по сравнению с «водонапорной башней» Starhopper, летавшей на высоту 20 и 150 м, в то же время для суборбитального запуска требования немного ниже. Кроме того, решающее значение имеет коэффициент конструктивного совершенства (соотношение массы конструкции к массе топлива). Корпус Starhopper изготовлен из стали толщиной 12,5 мм против 4 мм у SN1. В будущем планируется перейти на листы толщиной менее 2 мм в местах диаметром 9000 мм.

Starship Concerto in Zero G pic.twitter.com/gkn05I1bvZ — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2020

Просто фантазия на тему того, как в будущем могут проходить концерты на борту Starship

Что интересно, предельные производственные издержки основной конструкции прототипов для суборбитальных запусков должны быть даже ниже, чем у Starhopper, поскольку работы в полном объеме будут выполнены внутри сборочного цеха.

Back in Boca pic.twitter.com/RjiWpW28PT — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2020

В заключение — фото с ангара Бока Чика. Первые два куполообразных днища топливного бака в раме предназначены для SN2, третий — для SN1.