Спайк Ли снял для Netflix боевик «Da 5 Bloods» о ветеранах Вьетнамской войны, которые возвращаются на поле боя за спрятанным золотом [трейлер]

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Завязка нового боевика от Netflix с названием «Da 5 Bloods» до боли напоминает сюжет другого фильма сервиса аналогичного жанра «Triple Frontier». Старые армейские друзья решают заработать денег по-легкому, для чего отправляются в чужую страну. Однако простое на этапе планирования дело превращается в кошмар в реальном мире.

Разница между фильмами в том, что во втором случае в авантюре участвовали мужчины среднего возраста, отправившиеся в Колумбию за деньгами наркомафии, а в первом — ветераны Вьетнамской войны, спрятавшие сундук с золотыми слитками во времена своей молодости. Колорита картине придает тот факт, что все пятеро участников операции афроамериканцы, на что и указывает название фильма — «Пятеро одной крови».

Причислить фильм «Da 5 Bloods» к проходным боевикам (к которым без всякого сомнения относится тот же «Triple Frontier») не позволяет личность режиссера (Спайк Ли умеет снимать качественные фильмы со смыслом) и исполнитель одной из главных ролей (Чедвик «Черная пантера» Боузман). В ролях также отметились Делрой Линдо, Норм Льюис, Кларк Питерс, Исайя Уитлок-младший, Жан Рено и другие.

Премьера фильма «Da 5 Bloods» / «Пятеро одной крови» состоится 12 июня 2020 года на стриминговом сервисе Netflix.

Источник: Polygon