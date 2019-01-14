Станция «Чанъэ-4» прислала видео выезда лунохода «Юйту-2» на лунную поверхность

Китайское национальное космическое управление опубликовало видеозаписи выезда на поверхность обратной стороны Луны лунохода «Юйту-2» и его движения по ней. Они были сделаны при помощи камеры, установленной на посадочной платформе «Чанъэ-4».

Как отмечается, 10 января луноход успешно вернулся в нормальный режим после пятидневного режима гибернации, который защищал устройство от высоких температур в то время, когда поверхность Луны особенно сильно освещается Солнцем, и продолжил свою работу. В настоящее время и «Чанъэ-4», и «Юйту-2» функционируют исправно и уже начали свои научные программы.

Источник: N+1