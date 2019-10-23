Стартап Gravitricity намерен превратить старые шахты в гигантские хранилища энергии





Шотландский стартап Gravitricity разработал решение, позволяющее превратить старые, неработающие шахты в гигантские хранилища электроэнергии. Схема новации следующая: когда электростанции начинают вырабатывать больше электроэнергии, чем требуется энергосети, излишки энергии идут на то, чтобы питать лебедки, поднимающие тяжелый груз наверх. Когда накопленную энергию нужно высвободить, груз опускается вниз, попутно вырабатывая электричество. Та же идея реализована в гидрохранилищах, которые сегодня играют ключевую роль в стабилизации энергосетей, рассказывает The Guardian. Но для Gravitricity ничего рыть не надо — подойдет достаточно глубокая выработанная шахта. Впрочем, этим преимущества предложенной схемы не ограничиваются: по утверждению шотландских инженеров, система хороша еще тем, что ее конечные характеристики легко настраиваются в зависимости от потребностей энергокомпании. Так, пиковая мощность одной установки может варьироваться от 1 от 20 МВт в зависимости от массы груза (минимальная масса груза — 500 т, максимальная — 5000 т), продолжительность высвобождения энергии, в свою очередь, может составлять от 15 минут до 8 часов (данный процесс регулируется, в частности, скоростью раскрутки лебедок), а емкость ограничена лишь глубиною шахты (минимально допустимая глубина — 150 м, максимально допустимая — 1500 м). На то, чтобы развить максимальную мощность, у системы уходит 1 секунда. Разработчики подчеркивают, что современная силовая электроника обеспечивает быстрое переключение между выработкой и поглощением энергии, а кроме того, установка может выдавать как активную, так и реактивную электроэнергию, помогая энергосети оставаться стабильной. Вдобавок к этому, автоматически изменяя скорость раскручивания лебедок, система может высвобождать ровно столько энергии, сколько требуется на данный момент энергосети.

Согласно проекту, КПД решения составляет 80-90%, а продолжительность его «жизни» — 50 лет, причем все это время характеристики агрегата будут оставаться неизменными.

«Красота этого замысла в том, что поднимать и опускать груз можно много раз в день на протяжении десятков лет, без потери производительности. Это очень конкурентоспособная идея по сравнению с другими формами хранения энергии — включая литий-ионные батареи», — указывает Чарли Блер, управляющий директор Gravitricity.

Что касается экономической стороны проекта, то по расчетам Оливера Шмидта, эксперта из Имперского колледжа Лондона, модель, предложенная Gravitricity, является самой выгодной на сегодняшний день на рынке хранения энергии с учетом затрат на строительство и предполагаемого срока эксплуатации: себестоимость одного МВт⋅ч, высвобожденного такой системой, составит $171; для сравнения, себестоимость одного МВт⋅ч , который отдаст гигантский литий-ионный аккумулятор на 10 МВт, — $367.

С 6:40.

Из минусов решения можно отметить относительно небольшую максимальную емкость: например, установка с грузом массой 3000 тонн и стволом шахты глубиною 1,2 км сможет запасать всего 10 МВт⋅ч электроэнергии. Таким образом, понадобится задействовать тринадцать таких систем, чтобы количество хранимой в них энергии было сопоставимо с емкостью построенного в Южной Австралии хранилища Tesla на 129 МВт⋅ч. Впрочем, с учетом того, что только в одной Великобритании в настоящее время насчитывается 70 000 заброшенных шахт, этот минус не является критичным.

Напоследок отметим, что в настоящее время Gravitricity ищет подходящее место для строительства своей первой демонстрационной установки на 250 кВт, рассматривая варианты с арендой пустующей шахты в Великобритании, Финляндии, Польше, Чехии или Южной Африке. Ввести ее в эксплуатацию стартап намерен не позже конца следующего года. Если все пройдет гладко, после этого шотландские инженеры займутся возведением уже промышленной версии системы на 4 МВт, состоящей из 800-метровой шахты и 12-тонного груза. Подчеркивается, что емкости этой установки будет достаточно для того, чтобы обеспечивать электричеством 63 000 домохозяйств в течение часа.

Источник: hightech.plus