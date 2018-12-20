Стартап Nuro запустил доставку продуктов робомобилями

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Стартап Nuro, заключивший контракт с крупнейшей сетью продуктовых супермаркетов в США Kroger, запустил первую в мире беспилотную доставку товаров для широкой общественности. Сервис пока работает только в Скотсдейле, штат Аризона.

Доставка продуктов с помощью беспилотного мини-автомобиля R1 будет стоить клиентам $5,95. Когда машина прибывает на парковку, покупатель должен сам разгрузить ее. В робомобиле два отсека, в каждый помещается по три пакета.

Согласно заявлению Nuro, робокурьер находился в разработке более двух лет. Стартап утверждает, что у них получился лучший робот-доставщик.

Источники: MIT Technology Review, hightech.plus