Switch-эксклюзив Daemon X Machina выйдет в Steam 13 февраля





Спустя всего четыре с половиной месяца после официального релиза экшена Daemon X Machina, выпущенного эксклюзивно для портативной консоли Nintendo Switch, разработчики игры в лице японской студии Marvelous заявили о намерении портировать свой проект на PC.

По сообщению игроделов, компьютерная версия боевика от третьего лица про сражения мехов в далеком будущем получит масштабное улучшение графики и поддержку как геймпадов, так и клавиатуры с мышью, а также будет включать весь дополнительный контент, выпущенный для проекта с момента его Switch-релиза.

Выход Daemon X Machina на персональных компьютерах состоится уже совсем скоро — 13 февраля. Грядущая «новинка» будет распространяться через платформу Steam, где прямо сейчас все желающие могут оформить предварительный заказ за ₴559, воспользовавшись при этом скидкой в размере 20%. Кроме того, те, кто приобретет экшен не позднее чем через месяц после релиза, получат в качестве бонуса набор уникальных внутриигровых предметов.

Впрочем, прежде, чем делать предзаказ, следует участь то, что Daemon X Machina, которая вышла на Switch в сентябре 2019 года, получила смешанные отзывы критиков и игроков. Проект ругали за общую бюджетность и недостаток амбиций, а также предсказуемую историю, но хвалили за неплохие бои и широкие возможности кастомизации. По мнению рецензентов, игру найдут интересной в основном фанаты меха-жанра, остальные заскучают к середине игры. Средний балл Daemon X Machina на Metacritic составляет 68 из 100.

Источник: DTF