Український історичний екшен «Довбуш» про легендарного опришка Олексу Довбуша вийде вже восени цього року (перший тизер-трейлер)





Сьогодні було презентовано тизер-трейлер однієї з найочікуваніших українських стрічок – пригодницько-історичного екшену “Довбуш”, що знімається компанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Синопсис картини виглядає наступним чином. Карпати, початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

“Наш фільм про українського легендарного опришка Олексу Довбуша. Про те, як народилася і розрослася легенда про карпатського лицаря. Про його силу і кохання, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як любив. Для фільму ми зібрали найкращу кінематографічну команду однодумців з України, Польщі, Канади та США. Для зйомок обрали унікальні природні та історичні локації. Ландшафти, праліси та майже недоторкані сучасністю скелі та урочища, що несуть у собі силу та магію насправді дикої природи й силу вільного духу. Ми відроджували ремесла та реставрували унікальні техніки бою. Вивчали музичну, матеріальну і нематеріальну культуру часу, в якому розгортаються події фільму. І все це для того, щоб розказати неповторну історію боротьби й кохання, яка пережила століття”, — розповідає режисер фільму Олесь Санін.

Знімальний процес історичної стрічки “Довбуш” мав закінчитись минулого року, але пандемія коронавірусу стала на заваді цим планам. Фільмування цієї масштабної кінооповіді буде відновлено на початку червня цього року. Відповідно, в цьому році має завершитись виробництво одного з наймасштабніших та найамбітніших українських кінопроектів за часів Незалежності.

Головні ролі виконали: Олекса Довбуш – Сергій Стрельников, Іван Довбуш – Олексій Гнатковський, Марічка – Дар’я Плахтій, Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч, Княгиня Яблуновська – Агата Бузек, Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський, Дзвінчук – Олександр Мавріц.

“Ми раді, що попри всі несприятливі обставини у світі, ми зможемо показати фільм глядачам вже цієї осені. Я вдячний усім нашим партнерам та команді на чолі з Олесем Саніним за стійкість та оптимізм у ці складні часи. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб виправдати очікування і створити найбільш видовищний український фільм з потужними акторами та неймовірно красивими українськими локаціями”, – розповідає продюсер фільму Максим Асадчий.

Вихід художнього повнометражного фільму “Довбуш” на широкі кінотеатральні екрани України заплановано на осінь цього року. Точна дата прем’єри буде оголошена вже незабаром.

Джерело: Довбуш