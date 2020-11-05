«Губка Боб: Втеча Губки» вийшов на Netflix з повноцінним українським дубляжем





Повнометражний мультфільм «Губка Боб: Втеча Губки» вийшов в онлайн-кінотеатрі Netflix не тільки з українськими субтитрами, але й повноцінним (студійним) дубляжем. Це рідкісний випадок, коли Netflix додав до іншомовного повнометражного фільму дублювання українською — зазвичай стрімінговий сервіс обмежується лише субтитрами.

Варто зазначити, що «Губка Боб: Втеча Губки» — не перший мультфільм з українським дублюванням в каталозі онлайн-кінотеатру. В цьому випадку дубляж зробила студія LeDoyen Studio для кінотеатрального показу, але через пандемію його скасували й натомість мультфільм вирішили випустити в цифрі. Netflix, серед інших, придбав права на показ мультфільму разом з українським дубляжем.

Список доступного контенту з українським дубляжем та субтитрами можна знайти за відповідними тегами в сервісі (1 та 2).

Наразі Netflix готується до запуску українськомовної версії сервісу — наприкінці вересня ми дізнались про включення студій «Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction до партнерської програми Netflix Post Partner Program зі статусом Gold (найвищий партнерський статус). Наявність українського дублювання для мультфільму «Губка Боб: Втеча Губки» — ще одне явне свідчення наближення запуску українськомовної версії сервісу. Не виключено, що запуск може відбутись до кінця 2020 року.

Загальна кількість користувачів онлайн-кінотеатру Netflix за підсумками третього кварталу досягла 195,15 мільйона. Міжнародна версія Netflix працює в Україні з 2016 року, проте з безліччю обмежень, включаючи неповну бібліотеку контенту від сторонніх виробників в порівнянні з США, оплату в євро та англомовний інтерфейс (нещодавно додали російськомовний інтерфейс). За даними дослідження IHS Markit від 2017 року, стрімінговим сервісом Netflix в Україні користуються 2% домогосподарств, у яких є широкосмуговий доступ до інтернету. І хоча дані дещо застарілі, маловірогідно, що з того часу ситуація кардинально змінилась. Повноцінна локалізація з конвертацію оплати за підписку у національну валюту та збільшення частки україномовного контенту цілком можуть забезпечити сервісу стрімкий ріст популярності в Україні.

Дуже часто Netflix не обмежується однією локалізацією, а також закуповує для своєї бібліотеки вітчизняне кіно. Будемо сподіватися, що цей підхід сервіс використає і для ринку України.