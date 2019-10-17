В PUBG анонсировали 5 сезон с обновленным Мирамаром и возможностью бросаться холодным оружием и сковородками [трейлер]





Только вчера разработчики «королевской битвы» Fortnite выпустили масштабное обновление «Глава 2», а уже сегодня к ним присоединились основные конкуренты из PUBG, анонсировав 5 сезон своей игры. Напомним, что в конце июля текущего года создатели PUBG пообещали обновлять игру тематическими сезонами.

В этот раз команда PUBG сосредоточилась на улучшении карты «Мирамар». В частности, был добавлен новый вид точек — торговые автоматы, где можно пополнить свои припасы, а также введена возможность перебрасываться ими с товарищами, чтобы у всех хватало бинтов и энергетиков. Бросаться теперь можно также оружием ближнего боя, включая ножи и сковородки — наибольший урон наносится на расстоянии до 15 метров и снижается в зависимости от дистанции.

На карте «Мирамар» добавили трассу гонок «Длань смерти», а также новый золотой «Мирадо» (один на матч). Разработчики также убрали отдельные мелкие объекты и мусор вокруг зданий, чтобы уменьшить захламленность карты и упростить перемещение при сборе предметов.

Винтовка Win94 теперь будет изначально комплектоваться несъемным 2,7-кратным прицелом. Остальные характеристики остаются прежними, при этом сама модель становится эксклюзивным оружием Мирамара.

«Билет выжившего: Пустоши» вернулся с новыми наградами, миссиями и улучшенной системой игры. Все миссии сезона разделены на 2 вида: ближний бой и пустоши. В первом случае это соединенные по 2 миссии (всего 4) на использование оружия ближнего боя, за которые для него можно получить 2 скина. Во втором — соединенные по 4 миссии (всего 8), за которые можно получить 2 скина в стилистике Мирамара.

Обновление 5.1 для ПК уже доступно на тестовом сервере, так что его можно опробовать на практике прямо сейчас.

Источник: PUBG