Variety: Генри Кавилл ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Супермена

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Несмотря на разговоры о том, что боссы студии Warner Bros. хотят перезапустить вселенную DC Comics, набрав на роли супергероев молодых актеров (как произошло с Бэтменом и Робертом Паттинсоном вместо Бена Аффлека), дверь для старых героев остается открытой.

В частности, сразу несколько голливудских изданий сообщили о том, что Генри Кавилл ведет переговоры со студией по поводу возвращения к роли Супермена, хотя еще в 2018 году стороны объявили о расставании.

Помимо самого факта переговоров точных данных по поводу ситуации нет. Актер может просто поучаствовать в роли камео в одном из грядущих фильмов кинематографической вселенной DC (например, в Aquaman 2, The Suicide Squad или The Batman) или все же исполнить полноценную роль своего персонажа в сольном фильме. В любом случае факт еще одного появления Генри Кавилла в качестве Кларка Кента должен порадовать фанатов актера, отлично сыгравшего «Ведьмака» в недавнем сериале Netflix.

Отметим, что Генри Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах Зака Снайдера: Man of Steel / «Человек из стали» (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice / «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) и Justice League / Лига справедливости (2017).

Напомним, что недавно стриминговый сервис HBO Max заявил о выходе в 2021 году режиссерской версии фильма «Лиги справедливости» от Зака Снайдера.

Источник: Variety