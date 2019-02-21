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Видео: динамика изменения стоимости 15 крупнейших брендов за последние 19 лет
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Видео: динамика изменения стоимости 15 крупнейших брендов за последние 19 лет

Видео: динамика изменения стоимости 15 крупнейших брендов за последние 19 лет

Консалтинговое агентство Interbrand провело исследование с целью выяснить, как менялась стоимость бренда 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет. По итогам работы они создали небольшой видеоролик, который мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.

В одном видео длительностью чуть меньше 6 минут показаны стремительный взлет Google и Apple, закат Nokia и другие трансформации рынка, произошедшие за последние 19 лет.

Ниже приводим подробности касательно методики исследования Interbrand.

Критерии выбора брендов:

  • как минимум 30% выручки поступает от продаж вне домашнего региона;
  • бренд должен присутствовать в Азии, Европе, США, а также в развивающихся регионах;
  • надёжные общедоступные сведения о финансовых показателях компании;
  • выручка компании должна превышать стоимость капитала в течение длительного срока;
  • бренд должен быть известным в странах с крупнейшей экономикой.

Критерии оценки стоимости бренда:

  • финансовый анализ — оценивается прибыль компании после уплаты налогов за вычетом платы за капитал, использованный для получения дохода и прибыли бренда;
  • роль бренда — количество покупок, которые потребители совершают под влиянием бренда, а не других факторов: цены, удобства, особенностей продукта;
  • сила бренда — способность создавать лояльную аудиторию и оставаться актуальным.

Interbrand опиралось на данные:

  • Thomson Reuters — для финансовой информации;
  • Global Data — для потребительской информации и ценностях брендов;
  • Infegy — для анализа соцсетей.

Источник: Interbrand и VC

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