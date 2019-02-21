Видео: динамика изменения стоимости 15 крупнейших брендов за последние 19 лет
Консалтинговое агентство Interbrand провело исследование с целью выяснить, как менялась стоимость бренда 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет. По итогам работы они создали небольшой видеоролик, который мы предлагаем вашему вниманию в данной заметке.
В одном видео длительностью чуть меньше 6 минут показаны стремительный взлет Google и Apple, закат Nokia и другие трансформации рынка, произошедшие за последние 19 лет.
Ниже приводим подробности касательно методики исследования Interbrand.
Критерии выбора брендов:
- как минимум 30% выручки поступает от продаж вне домашнего региона;
- бренд должен присутствовать в Азии, Европе, США, а также в развивающихся регионах;
- надёжные общедоступные сведения о финансовых показателях компании;
- выручка компании должна превышать стоимость капитала в течение длительного срока;
- бренд должен быть известным в странах с крупнейшей экономикой.
Критерии оценки стоимости бренда:
- финансовый анализ — оценивается прибыль компании после уплаты налогов за вычетом платы за капитал, использованный для получения дохода и прибыли бренда;
- роль бренда — количество покупок, которые потребители совершают под влиянием бренда, а не других факторов: цены, удобства, особенностей продукта;
- сила бренда — способность создавать лояльную аудиторию и оставаться актуальным.
Interbrand опиралось на данные:
- Thomson Reuters — для финансовой информации;
- Global Data — для потребительской информации и ценностях брендов;
- Infegy — для анализа соцсетей.
Источник: Interbrand и VC