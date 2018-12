Вышел официальный геймплейный трейлер мобильного шутера Call of Duty: Legends of War

Китайская компания Tencent совместно с издателем Activision представила геймплейный трейлер условно-бесплатного мобильного шутера Call of Duty: Legends of War, разработчиком которого выступила студия Timi, известная по MOBA-проекту Arena of Valor.

Как сообщается, в игре реализованы мультиплеер по схеме 5х5 (доступные режимы: Free4All, Search & Destroy, Team Deathmatch и Frontline) и зомби-мод. Полями сражений выступают классические карты Nuketown, Killhouse, Hijacked, Crossfire, Standoff и Crash. Также в тайтле представлены такие известные персонажи, как капитан Прайс из Modern Warfare и Оверлорд из Ghost. При этом персонажей и оружие можно кастомизировать за внутриигровую валюту, которую можно как зарабатывать в ходе битв, так и покупать за реальные деньги.

В настоящее время COD: Legends of War доступна только на территории Китая и Австралии и находится на стадии открытого альфа-тестирования. Разработчики сообщают, что занимаются исправлением багов, и обещают добавить в перспективе еще много нового контента, уточняя, что они сами не знают, когда именно выйдет окончательная версия игры.

Также пока неизвестно, выйдет ли Legends of War в других регионах. Но можно предположить, что ограниченный старт связан с ранним тестированием — ранее Tencent запустила небезызвестную PUBG сперва на территории Канады, а уже потом по всему миру.

https://youtu.be/XppGgdG2CL8

Источник: DTF