Вышел первый трейлер анимационной ленты Minions: The Rise of Gru / «Посіпаки: Становлення лиходія», премьера состоится 3 июля 2020 года

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Анимационная студия Illumination, принадлежащая Universal Pictures, опубликовала первый трейлер нового мультфильма Minions: The Rise of Gru / «Миньоны: Грювитация» (в украинском прокате он будет называться «Посіпаки: Становлення лиходія»).

Картина станет уже пятой в рамках франшизы «Гадкий я» / «Миньоны», при этом будет выступать одновременно как приквел серии «Гадкий я», так как рассказывает о детстве Грю, так и как сиквелом серии «Миньоны», так как продолжит повествование об этих симпатичных желтых помощниках суперзлодеев.





Интересно, что сразу две картины франшизы смогли собрать больше миллиарда долларов сборов — это «Миньоны» (2015) с результатом $1,159 млрд и «Гадкий я 3» (2017) — $1,035 млрд, тогда как «Гадкий я 2» (2013) не дотянул до этой отметки совсем немного, собрав $970 млн.

Премьера мультфильма Minions: The Rise of Gru / «Миньоны: Грювитация» состоится 3 июля 2020 года.

Источник: Illumination