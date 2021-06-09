Вышел первый тизер-трейлер фантастического сериала Invasion / «Вторжение» для Apple TV+ (премьера — 22 октября)

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Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер нового фантастического сериала Invasion / «Вторжение», который расскажет о вторжении инопланетян на Землю.

Сериал сочетает несколько сюжетных линий о разных людях на разных континентах, каждый из которых по своему реагирует на внеземную угрозу. В ролях снялись Сэм Нилл («Парк юрского периода»), Сиори Куцуна («Дэдпул 2»), Гольшифте Фарахани («Тайлер Рейк: Операция по спасению»), Шамир Андерсон, Фирас Нассар и другие.

Шоураннером сериала выступил Саймон Кинберг («Марсианин», «Логан», «Убийство в «Восточном экспрессе»»), а режиссером — Джейкоб Вербрюгген («Карточный домик», «Алиенист», «Сумеречная зона»).

Премьера сериала состоится на стриминговой платформе Apple TV+ 22 октября 2021 года.

Источник: Apple TV+