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Компания Sony Pictures только что опубликовала первый трейлер фантастического фильма ужасов Resident Evil: Welcome to Raccoon City / «Обитель зла: Раккун-Сити», который перезапустит довольно популярную в прошлом медиафраншизу. На смену Полу Андерсону, снявшему шесть фильмов серии, пришел новый сценарист и режиссер Йоханнес Робертс, отметившийся атмосферными хоррорами «47 Meters Down» и «The Strangers: Prey at Night».

В качестве основы фильма были взяты первые две части игры Resident Evil, так что создатели новой картины явно решили вернуться к истокам. По сюжету Клэр Рэдфилд приезжает в свой родной Раккун-Сити в гости к брату Крису в самый неудачный момент — зловещие эксперименты корпорации Umbrella завершаются тем, что подопытные вырываются на свободу, заражая всех окружающих зомби-вирусом…

Продюсерам удалось привлечь целый ряд молодых, но уже достаточно известных актеров. К примеру, главную героиню Клэр Рэдфилд играет Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), ее брата Криса Рэдфилда воплотил на экране Робби Амелл («Люди будущего»), Леона Кеннеди сыграл Эван Джогиа («Zомбилэнд 2: Контрольный выстрел»), Джилл Валентайн — Ханна Джон-Кеймен («Человек-муравей и Оса»), а Альберта Вескера — Том Хоппер («Академия Амбрелла»).

Премьера фильма Resident Evil: Welcome to Raccoon City / «Обитель зла: Раккун-Сити» состоится 24 ноября 2021 года.

Напомним, что помимо художественного фильма по франшизе Resident Evil снимают игровой сериал о дочерях Альберта Вескера Джейд и Билли, а анимационный сериал Resident Evil: Infinite Darkness о героях Клэр Редфилд и Леона Кеннеди уже вышел на Netflix.

Источник: Polygon