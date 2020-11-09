Warner Bros. попросила Джонни Деппа уйти из франшизы Fantastic Beasts и перенесла премьеру третьей части на 2022 год





Самой большой проблемой кинофраншизы «Фантастические звери» / Fantastic Beasts был не самый лучший сценарий, над которым работала писательница Джоан Роулинг (если коротко, то оказалось, что хороший автор книг вовсе не является хорошим сценаристом). Однако прошедшие выходные нанесли новый удар по серии — Warner Bros. попросил Джонни Деппа добровольно уйти из серии (и тот согласился), а премьеру перенесли с 12 ноября 2021 года на лето 2022 года.

Просьба киностудии последовала сразу после проигранного Джонни Деппом судебного результата изданию Sun, которое обвиняло актера в жестоком обращении с бывшей женой Эмбер Херд. Таким образом Warner Bros. поспешила дистанцироваться от «токсичного» актера, участие которого в по сути детской франшизе могло быть раскритиковано СМИ, что в конечном счете повлияло бы на кассовые сборы. Джонни Депп с пониманием отнесся к просьбе, разместив в собственном Instagram соответствующее заявление:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Johnny Depp (@johnnydepp) 6 Ноя 2020 в 8:15 PST

Напомним, что съемки Fantastic Beasts 3 должны были стартовать весной 2020 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), однако из-за пандемии коронавируса этого так и не произошло. Сценарий опять писала Джоан Роулинг, однако в этот раз к ней приставили Стива Кловза, который работал над фильмами о Гарри Поттере, так что результат потенциально должен быть заметно лучше. Бессменным режиссером серии выступает Дэвид Йейтс. Актерский состав по большей части сохранится, однако как авторы обойдутся без настолько важного героя, как Геллерт Грин-де-Вальд пока неясно — его могут полностью вывести из повествования или отдать другом актеры, благо в мире магии смена внешности — дело весьма обыденное.

В Warner Bros. не назвали конкретную дату премьеры, однако дали понять, что рассчитывают выпустить «Фантастических зверей 3» летом 2022 года. Ранее запланированные на 2022 и 2024 годы четвертая и пятая часть серии передвинутся по расписанию дальше или могут вовсе не состояться, если кассовые результаты третьей части окажутся хуже ожидаемых.

Источник: Variety