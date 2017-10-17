Warner Bros. разыграла нью-йоркцев, устроив на улице «снежную бурю» в преддверии выхода фильма-катастрофы «Геошторм» / Geostorm [видео]

В преддверии премьеры фильма-катастрофы «Геошторм» / Geostorm с Джерардом Батлером, Джимом Стерджессом и Энди Гарсией в главных ролях Warner Bros. Pictures решила устроить розыгрыш для ничего не подозревающих жителей Нью-Йорка. В отличие от любительских «пранков», киностудия подошла к задаче с размахом — специалисты не только переоборудовали такси и сняли фейковый выпуск новостей, но и «загримировали» целый переулок города под попавший в зимнюю бурю район.

Напомним, что по сюжету в недалеком будущем человечество разработало технологию для коррекции погоды при помощи глобальной сети спутников. Однако после нескольких лет безупречной работы система «пошла в разнос» и устроила шторм вселенских масштабов, который угрожает существованию всего живого на Земле.

Режиссером и сценаристом картины «Геошторм» / Geostorm выступил Дин Девлин, который в свое время поработал над такими фильмами, как «Универсальный солдат» (1992), «Звездные врата» (1994), «День Независимости» (1996) и «День независимости: Возрождение» (2016). Премьера фильма-катастрофы назначена на 19 октября 2017 года.

Источник: Warner Bros.