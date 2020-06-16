Warner Bros. снова перенесла премьеры фильмов, «Тенет» Нолана сместился всего на две недели, «Чудо-женщина 1984» — на квартал, а «Матрица 4» — на год

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Компания Warner Bros. в очередной раз объявила о переносе кинопремьер в связи с пандемией коронавируса. К счастью, самый важный ближайший релиз — фантастический триллер «Тенет» Кристофера Нолана сместился всего на две недели — с 17 на 31 июля.

По словам режиссера, фильм полностью готов к показу, однако дополнительные две недели понадобятся для того, чтобы после отмены карантина зрители смогли адаптироваться к посещению кинотеатров. В качестве своеобразной компенсации фанатам творчества Нолана 17 июля в кинотеатрах вновь покажут культовый Inception / «Начало», приурочив показ к 10-ой годовщине премьеры (16 июля 2010 года).

А вот супрегеройская фантастика Wonder Woman 1984 / «Чудо-женщина 1984» отодвинулась заметно дальше — с 14 августа на 2 октября 2020 года, причем это уже четвертая объявленная дата релиза после 13 декабря 2019 года, 5 июня и 14 августа 2020 года. Ранее Warner Bros. перенесла релизы другой супергероики киновселенной DC: Batman / «Бэтмен» (с 25 июня на 1 октября 2021 года), The Flash / «Флэш» (с 1 июля на 3 июня 2022 года) и Shazam 2 / «Шазам 2» (с 1 апреля на 4 ноября 2022 года).

Студия Warner Bros. также приняла решение перенести релизы фильмов Matrix 4 / «Матрица 4» (с 21 мая 2021 года на 1 апреля 2022 года) и Godzilla vs. Kong / «Годзилла против Конга» (с 20 ноября 2020 года на 21 мая 2021 года).

Таким образом, первым потенциальным летним блокбастером Голливуда после длительного перерыва станет «Мулан» от Disney, который выйдет 24 июля 2020 года (на неделю раньше «Тенета»).

Источник: Variety, THR