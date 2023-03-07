Speed Crew – игра о работе механиков автогонок от украинской студии Wild Fields

Украинская компания Wild Fields сообщила о грядущем выпуске игры Speed Crew для консоли Nintendo Switch. Это кооперативная пати-игра в сеттинге автогонок, которая сочетает в себе спонтанный хаос и эффективную стратегию. Перевоплотившись в членов гоночной команды, игроки должны ремонтировать болиды, чтобы вернуть своих пилотов на трассу как можно быстрее.

Механикам нужно выполнять немало работы: производить замену шин, заправлять гоночный автомобиль, ремонтировать и рихтовать болид. А сам ремонт может состоять из нескольких этапов. Лишь самые искусные механики способны обеспечить победу своему гонщику. Чтобы жизнь не казалась простой, команде пит-стопа придется соперничать также с динамической средой. Подвижный пол, внезапные землетрясения, изменение погоды и закрытые ворота — все это добавляет изюминку даже к самому простому пит-стопу. Это не единственные сюрпризы игры. Пока машина не заедет в пит-бокс, неизвестно какие повреждения или проблемы придется чинить. Поэтому даже организованная пит-бригада может оказаться в центре хаоса, а доли секунды на принятия решений могут стать разницей между победой и поражением.

Играть в Speed Crew можно как одному человеку, так и в команде до четырех игроков. Команду можно создать как на одной консоли, так и онлайн независимо от места пребывания друзей. В игре реализован широкий спектр возможностей кастомизации персонажей и транспортных средств. Авторы Speed Crew вдохновлялись легендами автоспорта и предлагают чемпионаты разных эпох: от 70-х до 00-х.

Игра Speed Crew будет доступна на Nintendo Switch с 6 июня, а также на платформах ПК, PlayStation и Xbox до конца 2023 года.