6 января AMD проведет пресс-конференцию в рамках CES 2020, где ожидаются APU Ryzen 4000 и видеокарты Radeon RX 5600





Как известно, новые 7-нм мобильные APU Ryzen 4000 (Renoir), которые должны произвести мини-революцию на рынке ноутбуков, дебютируют в начале 2020 года — об этом ранее поведала сама AMD.

Теперь же у нас есть точная дата. Точнее, дата ближайшей пресс-конференции AMD. Наряду с другими компаниями AMD примет участие в грядущей ежегодной выставке потребительской электроники CES, которая пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января. Как следует из официального расписания, AMD проведет собственное мероприятие 6 января и оно продлится всего 45 минут.

Предполагается, что именно в этот день состоится долгожданный анонс APU Ryzen 4000, о которых мы уже успели узнать немало. Мы знаем, что AMD Ryzen 9 4900H — это новый флагманский процессор для ноутбуков. Он получит целых восемь x86-ядер на архитектуре Zen 2 с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT) и сможет конкурировать с Intel Core i9-9980HK. Всего же в рамках линейки ожидается минимум шесть моделей (кроме Ryzen 9 4900H, еще Ryzen 7 4800H, Ryzen 7 4800HS, Ryzen 7 4700U, Ryzen 5 4600H и Ryzen 5 4600HS) с тепловым пакетом 15 или 45 Вт. Также в рамках семейства Renoir ожидаются модели для настольных компьютеров с TDP 65 или 35 Вт. В топовой конфигурации 7-нм APU Ryzen Mobile 4000-й серии будут оснащаться встроенным GPU Radeon Vega с 13 вычислительными модулями (832 потоковыми процессорами).

На мероприятии 6 января AMD также может представить новую линейку видеокарт Radeon RX 5600 из моделей Radeon RX 5600 и Radeon RX 5600 XT. Последняя станет на ступень выше Radeon RX 5500 XT и окажется заметно быстрее GeForce GTX 1660 Ti.

Источник: CES 2020