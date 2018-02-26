Alcatel привезла на MWC 2018 сразу пять смартфонов и два планшета

К выставке MWC 2018 компания Alcatel подготовила сразу несколько мобильных устройств начального и среднего уровней. Посетителям выставки предлагается сразу 5 новых смартфонов и 2 планшета.

Первый смартфон в рамках новой линейки Alcatel 5 Series является наиболее дорогим среди всех анонсированных новинок. Аппарат содержит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 точек, 8-ядерный процессор MediaTek, одиночную камеру и разъём USB-C. Поддерживается функция распознавания лица. Устройство работает под управлением операционной системы Android 7. Модель Alcatel 5 поступит в продажу в этом месяце по цене €229,99.

Смартфоны Alcatel 3, 3X и 3V имеют сходный дизайн и обладают почти одинаковыми техническими характеристиками. Отличия заключаются в размерах и характеристиках дисплея. Так, версия Alcatel 3 оснащена 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1440×720 точек. Модель Alcatel 3X содержит уже 5,7-дюймовый дисплей с тем же разрешением 1440×720 точек, а в устройстве Alcatel 3V применяется 6-дюймовая панель с разрешением 2K. Все новые смартфоны серии Alcatel 3 несут на борту 4-ядерный процессор MediaTek, порт Micro USB и поддерживают функцию распознавания лица пользователя. При этом в Alcatel 3 доступна одиночная основная камера, а в Alcatel 3X и 3V – двойная камера. В моделях Alcatel 3 и 3V применяется операционная система Android 8, а в Alcatel 3X – Android 8. Все эти новинки поступят в продажу в следующем месяце по цене €150, €180 и €190 за версии Alcatel 3, 3X и 3V, соответственно.

Также анонсирована новая линейка смартфонов Alcatel 1 Series, первым представителем которой стал аппарат Alcatel 1X, о котором мы уже успели рассказать вчера.

Наконец, анонсированы два планшета начального уровня под названием Alcatel 1T 7 и 1T 10. В первом случае используется 7-дюймовый дисплей с разрешением 1024х600 точек, а во втором – 10-дюймовый экран с разрешением 1280×800 точек. Обе версии оснащены 4-ядерным процессором MediaTek и оперативной памятью объёмом 1 ГБ. Планшеты Alcatel 1T 7 и 1T 10 поступят в продажу весной по цене €70 и €100, соответственно.

Источник: The Verge