AMD готовит Zen 5 к запуску, добавив поддержку будущей архитектуры в инструкции для компиляторов GNU

Коллекция компиляторов GNU с новым патчем получила поддержку будущей архитектуры AMD Zen 5. Это указывает на то, что несколько новых инструкций появятся на чипах на базе Zen 5 (через Phoronix). Обновление не только свидетельствует, что AMD готовит Zen 5 к запуску, но и указывает на конкретные инструкции, в которых AMD стремится реализовать новую архитектуру.

Zen 5 дебютирует с пятью инструкциями, которые никогда ранее не появлялись в чипах на архитектуре Zen. Четыре из этих инструкций уже несколько лет являются нативными для процессоров Intel, а одна появится в серверных процессорах Granite Rapids компании в скором времени, так что в некотором смысле AMD является догоняющей по отношению к Intel. Это не является чем-то необычным, поскольку AMD, кажется, не придает такого большого значения поддержке наборов инструкций, как Intel, особенно это касается инструкций, связанных с AVX, передает Tom’s Hardware.

Пожалуй, наиболее заметной из пяти инструкций является AVX-VNNI, которую Intel впервые представила в своих процессорах Alder Lake 2021 года. VNNI расшифровывается как векторные нейросетевые инструкции, и она становится более актуальной в современных средах, ориентированных на искусственный интеллект. AVX-VNNI не следует путать с AVX512-VNNI, он более мощный по сравнению с инструкциями AVX512. Обе инструкции могут выполнять одинаковые операции, но AVX512-VNNI имеет доступ к 512-битным векторам и расширениям EVEX для еще лучшей производительности.

Zen 4 уже имеет AVX512-VNNI, поэтому добавление поддержки более слабой версии может показаться странным, но Intel сделала то же самое несколько лет назад. Преимущество использования не-512-битной версии — для потребительских компонентов, которые смогут запускать программное обеспечение, не использующее преимущества AVX512, как это делают приложения для центров обработки данных. В любом случае, кажется очевидным, что AMD продолжает фокусироваться на ИИ в своих будущих процессорах (включая потребительские модели).

Последний патч GCC — не первый для процессоров Zen 5. Код для Zen 5 просачивался с июля прошлого года, а также было обновлено Linux, которое добавило новые функции управления питанием. Для справки, поддержка GCC для Zen 4 была добавлена уже после запуска процессоров Ryzen 7000, и хотя это не следует воспринимать как скорый выход Zen 5, однако, вероятно, новое поколение будет запущено в этом году. До сих пор AMD почти не говорила о Zen 5, но она может нарушить свое молчание на Computex в мае.