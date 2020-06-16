DigiTimes: AMD отложила выход CPU Ryzen 4000 (Zen 3) до 2021 года — просто потому, что нынешние Ryzen 3000 хорошо продаются
Вот такие неожиданные новости пришли из Тайваня. Со ссылкой на источники среди производителей материнских плат авторитетное издание DigiTimes сообщает, что ввиду высокого спроса на процессоры Ryzen 3000 и отсутствия конкуренции со стороны Intel компания AMD приняла решение не торопиться с выпуском настольных процессоров очень многообещающих Ryzen 4000 (Vermeer) с архитектурой Zen 3. Руководство изменило планы и перенесло выпуск преемников нынешних Ryzen 3000 для платформы AM4 на 2021 год — первоначально их релиз планировался на сентябрь этого года.
В сообщении подчеркивается, что никаких технических трудностей с Ryzen 4000 у AMD нет и компания попросту решила придержать релиз чипов по указанным выше причинам. Позже сегодня ожидается анонс серии AMD Ryzen 3000XT (Matisse Refresh) из трех моделей (в продажу они поступят 7 июля), которая является ответом на недавно выпущенные конкурирующие чипы Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S). В конце июля (21 июля) к ним присоединятся гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir), которые предложат до восьми ядер Zen 2 с поддержкой SMT и графический блок с 8 блоками Compute Units на улучшенной архитектуре Vega. Также можно вспомнить, что сегодня должны начаться продажи материнских плат на новом бюджетном чипсете B550, а также грядущий выпуск еще одного набора логики A520 для недорогих матплат с официальной поддержкой процессоров Zen 2 и Zen 3.
Что же касается Intel, как мы узнали в начале месяца, новых высокопроизводительных CPU в этом году не планируется, то есть, компания продолжит полагаться на нынешние 14-нм HEDT-процессоры Core i9-10000 (
В конце прошлого месяца DigiTimes сообщала, что CPU AMD Ryzen 4000 (Zen 3) будут производиться по техпроцессу 5 нм+. И хотя сейчас в это верится с большим трудом — если AMD затягивает с Ryzen 4000, учитывая неудачи Intel, какой смысл ей торопиться и досрочно переводить эти самые Ryzen 4000, рассчитанные на технпроцесс 7 нм, на более совершенную технологию. Но полностью отбрасывать эту версию тоже не стоит, учитывая, что технологический партнер (компания TSMC) уже освоил и активно инвестирует в расширении 5-нм производства. Сейчас это представляется маловероятным, но теоретически AMD может пропустить шаг 7 нм и выпустить Ryzen 4000 сразу на более передовом техпроцессе 5 нм, тем самым увеличив отрыв от Intel.
Одним из ключевых новшеств архитектуры AMD Zen 3 станет переход к 8-ядерным модулям CCX с 32 МБ кэш-памяти L3, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами. По предварительным данным, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% по сравнению с Zen 2, причем были слухи, что в итоге прирост может быть еще выше. В то же время Ryzen 4000 сохранят совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370.