AMD Ryzen 9 7950X разогнали до 6,5 ГГц, а Intel Core i9-13900K стал лучшим в одноядерной производительности

Оверклоке Билл Алверсон (Sampson) установил два рекорда по наивысшим баллам в Cinebench R23 и R20 для 16-ядерных процессоров, разогнав предоставленный компанией AMD чип Ryzen 9 7950X до 6,5 ГГц под жидким азотом. Без экстремального охлаждения процессор работает на тактовой частоте до 5,7 ГГц, начиная с базовых 4,5 ГГц при рекомендованной розничной цене $700.

Его результат в 48 235 баллов в R23 примерно на 8 000 баллов выше теперь уже второго места — i9-12900KS, разогнанного до 7 ГГц. Рекорд примерно на 11 000 баллов или на 30%, чем появившиеся ранее результаты 7950X с заводской тактовой частотой, и почти на 20 000 баллов выше имеющихся оценок 5950X.

Разогнанному 7950X удалось обойти другие 16-ядерные процессоры и выйти на территорию 32-ядерных гигантов, таких как Threadripper 3970X. Он также опережает 28-ядерный Intel Xeon W-3175X, выпущенный пару лет назад.

Согласно снимку экрана, в процессе разгона был выставлен множитель x64,5, примененный к частоте шины по умолчанию (100 МГц), что дало 6450 МГц на всех ядрах. Для его достижения потребовалось напряжение в 1,4 В. Энергопотребление в процессе достигло 271 Вт, что на 101 Вт больше заводского TDP.

Тестовая система представляла собой материнскую плату Asus ROG Crosshair X670E Gene в сочетании с двумя планками памяти DDR5 емкостью 16 ГБ с тактовой частотой 3600 МГц. Использовалась встроенная графика – AMD Raphael на базе RDNA2 с тактовой частотой 600 МГц. Для рекорда R20 была использована материнской платы Asrock X670E Taichi.

Средства аппаратного мониторинга демонстрируют параметры второй попытки разгона. Benchmate зафиксировал 6513,28 МГц, CPU-Z сказал 6538,38 МГц, а HWiNFO показывает, что частота шины 100,1 МГц и множитель x64,63 привели к средней тактовой частоте 6470,2 МГц. Этого было достаточно, чтобы набрать 18 605 баллов и установить рекорд 16-ядерного CPU в R20. Для сравнения, самые высокие оценки 5950X и i9-12900K (LN2) — 15 664 балла при поднятии частоты до 6 ГГц и 15 625 баллов в разгоне до 6873 МГц.

Недавно полученный результат Intel Core i9-13900K в одноядерном тесте PassMark составляет 4883 балла, что делает его лидером по этому показателю. Инженерные образцы i9-13900K имеют тактовую частоту 5,5 ГГц с ускорением до 5,8 ГГц для двух загруженных ядер. Об условиях проведения теста ничего не известно.

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Ryzen 7950X и другие процессоры AMD 7000 будут доступны уже завтра, в тот же день представят Intel Core 13 поколения.