AMD снижает цены на видеокарты Radeon RX 6000 — от $149 за 6400 до $949 за 6950 XT

AMD установила новые рекомендованные розничные цены для видеокарт Radeon RX 6000 на чипах RDNA 2 для улучшения конкуренции с картами RTX 3000 от NVIDIA на исходе жизненного цикла обоих поколений. Новый прайс-лист был окончательно утвержден 15 сентября и начинает действовать в популярных западных интернет-магазинах.

Согласно прайс-листу, топовая Radeon RX 6950 XT стоит $949, а RX 6900 XT — $699. RX 6800 XT подешевеет до $599. Те, кто сможет найти в продаже RX 6800 (не XT), купят его за $549.

Снижение рекомендованной розничной цены также распространяется графические адаптеры высокопроизводительного и среднего ценового сегмента. RX 6750 XT теперь стоит $419, а RX 6700 XT — всего $379. Эти карты конкурируют с RTX 3060 Ti и RTX 3070, что делает их интересными для рассмотрения.

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Видеоадаптер RX 6650 XT будет стоить $299, Цена популярного бюджетника RX 6600 XT опустится до $239. Ультрабюджетные RX 6500 XT и RX 6400 спустились ниже отметки в $200, при этом RX 6500 XT стоит $169, а RX 6400 — $149.

Фактические цены на Radeon RX 6000 уже опустились ниже рекомендованных значений, актуальных ранее.

Новое поколение видеокарт AMD Radeon 7000 будет представлено 3 ноября. Скорее всего, им будет легко конкурировать с огромными ценами новинок NVIDIA 4090 и RTX 4080. Объективно, AMD мало что может противопоставить в плане технологий, но энергопотребление и стоимость будут играть на их стороне.

Источник: TechPowerUp