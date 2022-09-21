Официально: 3 ноября AMD представит видеокарты Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3

Скотт Херкельман, старший вице-президент и генеральный менеджер AMD Radeon, в своем твите назвал дату выхода графических адаптеров Radeon RX 7000. Новые видеокарты на базе архитектуры RDNA3 стартуют 3 ноября. Объявление было сделано всего за 2 часа анонса NVIDIA GEFORCE RTX 4090 и 4080, что позволило сыграть на максимальной концентрации внимания к теме видеокарт.

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt — Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022

В серии Radeon RX 7000 AMD готовится повысить производительность графических процессоров RDNA3 на ватт на 50%. Новое поколение видеокарт станет первым, которое будет использовать передовые технологии компоновки чипов и многопроцессорные модули, в составе которых будет графическая часть и чиплеты памяти.

Графические процессоры Radeon RX 7000 под кодовым названием Navi 3X разработаны с использованием 5-нм техпроцесса и оснащены Infinity Cache следующего поколения. Ожидается как минимум три чипа RDNA3, включая Navi 31 с 12 288 потоковыми процессорами – более чем в два раза выше, чем у текущего флагманского решения RDNA2, известного как Navi 21.

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Видеокартам AMD будет трудно конкурировать с возросшей производительностью RTX 4090 и 4080 в технологии трассировки лучей. У компании пока нет киллер-фичи, способной конкурировать с представленной технологией DLSS 3. Аргументом в пользу покупки видеокарт Radeon RX 7000 может стать повышенная энергоэффективность и более низкая цена.

Источник: VideoCardz