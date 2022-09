Официально: 3 ноября AMD представит видеокарты Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3

Скотт Херкельман, старший вице-президент и генеральный менеджер AMD Radeon, в своем твите назвал дату выхода графических адаптеров Radeon RX 7000. Новые видеокарты на базе архитектуры RDNA3 стартуют 3 ноября. Объявление было сделано всего за 2 часа анонса NVIDIA GEFORCE RTX 4090 и 4080, что позволило сыграть на максимальной концентрации внимания к теме видеокарт.

Join us on November 3rd as we launch RDNA 3 to the world! More details to come soon! #RDNA3 #AMD pic.twitter.com/oftq1Fjrgt

— Scott Herkelman (@sherkelman) September 20, 2022