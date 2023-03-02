Ars Technica: United Launch Alliance выставлена на продажу — сделку могут закрыть до конца 2023 года

Сделкой будут руководить инвестиционная компания Morgan Stanley и консалтинговая фирма Bain & Company. О продаже не объявлено публично, однако несколько источников издания Arstechnica подтверждают информацию.

United Launch Alliance (ULA) была создана в 2005 году в рамках соглашения между Lockheed Martin и Boeing, которые объединили собственные бизнесы по запуску в одну компанию – каждый получил по 50% акций. Партнером выступило правительство США, таким образом гарантировав военным доступ к ракетам Atlas и Delta, которые будут запускать спутники для национальной безопасности.

ULA фактически стала монополистом по запуску миссий национальной безопасности и научных исследований NASA. Новая ракетостроительная компания получила крупные контракты на запуск и около $1 млрд ежегодной субсидии от Минобороны США.

И Boeing, и Lockheed Martin почти идентично ответили на журналистский запрос:

«В соответствии с корпоративной практикой, мы не комментируем потенциальные рыночные слухи или спекуляции по финансовой деятельности».

Выгодная договоренность начала разрушаться с появлением SpaceX в начале 2010-х со все более надежной ракетой Falcon 9. Компания Маска предложила более выгодные условия для запусков, а также судилась с правительством США, чтобы Falcon 9 разрешили участвовать в конкурсах на миссии национальной безопасности.

Первый груз Национального управления военно-космической разведки США SpaceX запустила в 2017 году, а в последние годы компания начала доминировать над United Launch Alliance с точки зрения эффективности — за последние 4 года SpaceX запустила больше ракет, чем ULA за все время своего существования.

Однако ULA все еще занимает заметное место в глобальной индустрии запуска, и нехватки заказчиков у нее, вероятно, не будет. В мае дебютирует ее новая ракета Vulcan, которая должна сократить разрыв в цене с Falcon 9. У ULA есть сделка о запуске 60% грузов американских военных на 2023-2027 год, а также коммерческий контракт на запуск 38 спутниковых миссий Amazon.

Продажа, вероятно, состоится позже в этом году, и среди потенциальных покупателей рассматривают одну из материнских компаний (Lockheed или Boeing), Amazon (может получить приоритетный доступ к запускам Vulcan и формированию собственного созвездия спутников), Blue Origin, Northrop Grumman, L3Harris, и даже частные инвестиционные компании или такие техногиганты как Apple (которая также стремится разработать собственную космическую группировку для коммуникационных целей).