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Аналитики Rosenblatt Securities второй раз за месяц понизили прогноз по объему производства смартфонов Apple iPhone
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Аналитики Rosenblatt Securities второй раз за месяц понизили прогноз по объему производства смартфонов Apple iPhone

Аналитики Rosenblatt Securities второй раз за месяц понизили прогноз по объему производства смартфонов Apple iPhone

Недавние публикации CNBC, The Wall Street Journal и Reuters, указывающие на возможное снижение спроса на новое поколение смартфонов Apple iPhone, удачно наложившиеся по времени на падение стоимости акций компании, всколыхнули новую волну фраз «о начале конца Apple» и ей подобных.

Действительно ли новые iPhone, провалились в продажах? На вопрос так это или нет однозначно ответить сложно. Справедливости ради, выход нескольких последних поколений iPhone сопровождали подобного рода сообщения о катастрофичном падении продаж, которые в итоге не получали подтверждения. С другой стороны, то, что продажи iPhone перестали расти именно в количественном выражении – это факт. И поскольку Apple больше не будет раскрывать в своих отчетах точные данные по продажам iPhone, iPad и Mac, нам теперь остается ориентироваться только на аналитиков. И вот источнику удалось заполучить закрытую исследовательскую записку для инвесторов от Rosenblatt Securities. В ней аналитики Rosenblatt Securities изменили свою недавнюю оценку по объемам продаж iPhone, сделанную 29 октября. И снова в сторону снижения.

Для начала отметим, что в записке от 29 октября Rosenblatt Securities указали на более низкие продажи модели iPhone Xr в сравнении с iPhone Xs и Xs Max, сократив изначально прогнозируемый объем выпуска всей моделей iPhone в текущем квартале с 90-95 млн штук до 88 млн штук. При этом прогноз на первый квартал 2019 года составлял 36-37 млн iPhone.

В свежей заметке Rosenblatt Securities пишут, что модели iPhone Xr удалось «существенно улучшить» свой результат в День холостяков в Китае благодаря скидкам в 10-15% и сравняться по продажам с iPhone Xs Max. То есть, теперь в роли отстающего уже iPhone Xs.

При этом Rosenblatt Securities отмечают, что объемы производства модели iPhone Xr по-прежнему превышают продажи. В Rosenblatt Securities считают, что нынешний объем заказов iPhone Xr на этот квартал составляет 32 млн штук, при этом реальный объем продаж этой модели аналитики оценивают на уровне 25-28 млн штук. Также аналитики прогнозируют, что за сезонным оживлением придет вполне ожидаемый спад спроса и Apple придется еще сильнее сократить заказы. С учетом этого они скорректировали свой прогноз. Свежий прогноз Rosenblatt Securities по объему производства новых iPhone на этот квартал составляет 74 млн штук, а на следующий – 39 млн штук.

Что интересно, аналитики упоминают усиление конкуренции в Китае, главным образом со стороны Huawei, в качестве одного из факторов снижения продаж.

Источник: Apple Insider

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