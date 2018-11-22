Аналитики Rosenblatt Securities второй раз за месяц понизили прогноз по объему производства смартфонов Apple iPhone

Недавние публикации CNBC, The Wall Street Journal и Reuters, указывающие на возможное снижение спроса на новое поколение смартфонов Apple iPhone, удачно наложившиеся по времени на падение стоимости акций компании, всколыхнули новую волну фраз «о начале конца Apple» и ей подобных.

Действительно ли новые iPhone, провалились в продажах? На вопрос так это или нет однозначно ответить сложно. Справедливости ради, выход нескольких последних поколений iPhone сопровождали подобного рода сообщения о катастрофичном падении продаж, которые в итоге не получали подтверждения. С другой стороны, то, что продажи iPhone перестали расти именно в количественном выражении – это факт. И поскольку Apple больше не будет раскрывать в своих отчетах точные данные по продажам iPhone, iPad и Mac, нам теперь остается ориентироваться только на аналитиков. И вот источнику удалось заполучить закрытую исследовательскую записку для инвесторов от Rosenblatt Securities. В ней аналитики Rosenblatt Securities изменили свою недавнюю оценку по объемам продаж iPhone, сделанную 29 октября. И снова в сторону снижения.

Для начала отметим, что в записке от 29 октября Rosenblatt Securities указали на более низкие продажи модели iPhone Xr в сравнении с iPhone Xs и Xs Max, сократив изначально прогнозируемый объем выпуска всей моделей iPhone в текущем квартале с 90-95 млн штук до 88 млн штук. При этом прогноз на первый квартал 2019 года составлял 36-37 млн iPhone.

В свежей заметке Rosenblatt Securities пишут, что модели iPhone Xr удалось «существенно улучшить» свой результат в День холостяков в Китае благодаря скидкам в 10-15% и сравняться по продажам с iPhone Xs Max. То есть, теперь в роли отстающего уже iPhone Xs.

При этом Rosenblatt Securities отмечают, что объемы производства модели iPhone Xr по-прежнему превышают продажи. В Rosenblatt Securities считают, что нынешний объем заказов iPhone Xr на этот квартал составляет 32 млн штук, при этом реальный объем продаж этой модели аналитики оценивают на уровне 25-28 млн штук. Также аналитики прогнозируют, что за сезонным оживлением придет вполне ожидаемый спад спроса и Apple придется еще сильнее сократить заказы. С учетом этого они скорректировали свой прогноз. Свежий прогноз Rosenblatt Securities по объему производства новых iPhone на этот квартал составляет 74 млн штук, а на следующий – 39 млн штук.

Что интересно, аналитики упоминают усиление конкуренции в Китае, главным образом со стороны Huawei, в качестве одного из факторов снижения продаж.

Источник: Apple Insider