Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M02 с 6,5-дюймовым дисплеем, батареей ёмкостью 5000 мАч и ценой менее $100





Вслед за бюджетным смартфоном Galaxy A02 с батареей на 5000 мАч и ценой $100 компания Samsung анонсировала ещё одну новинку с похожими параметрами. Модель Galaxy M02 также обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, но её цена оказалась ещё более доступной.

Устройство оснащено 6,5-дюймовым Infinity-V дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 точек) и каплеобразным вырезом под фронтальную камеру. Аппарат несёт на борту 4-ядерный процессор MediaTek MT6739W, 2 или 3 ГБ оперативной памяти и встроенную флэш-память ёмкостью 32 ГБ. Доступна возможность установки карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ. Основная камера на задней панели содержит два модуля – 13-мегапиксельный главный модуль дополнен 2-мегапиксельным макро модулем. Фронтальная камера выполнена на базе 5-мегапиксельного сенсора. Устройство имеет толщину 9,1 мм и массу 206 г. Для подзарядки аккумулятора служит порт microUSB. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой One UI.

Смартфон Samsung Galaxy M02 поступит в продажу в Индии с 9 февраля по цене $96 за базовую конфигурацию 2/32 ГБ памяти. Но на протяжении ограниченного периода времени цена будет снижена до $93. Цена старшей версии пока не уточняется. На выбор пользователей будут доступны серый, чёрный, синий и красный варианты цветового исполнения корпуса.

Источник: gsmarena