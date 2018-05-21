Анонсирована игра Age of Wonders: Planetfall в научно-фантастическом антураже

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Компания Paradox Interactive анонсировала выпуск новой игры под названием Age of Wonders: Planetfall. Это пошаговая стратегия в научно-фантастическом антураже, где игроку предстоит заняться строительством собственной империи. Разработкой занимается студия Triumph Studios.

Действие игры Age of Wonders: Planetfall разворачивается в мрачном будущем, в котором галактическая империя потерпела крах. Игрокам предстоит создать свой Дом, по крупицам собирать то, что осталось от былого величия империи и использовать это в своих интересах. Исследование планет позволит обнаружить технологии, которые могут укрепить общество и дать преимущество над врагами. Одержать победу можно будет благодаря активным военным действиям, дипломатии и развитию технологий.

Авторы обещают сохранить дух и принципы серии, даже несмотря на смену антуража. Игроки получат большой набор рас, боевые единицы с настраиваемым оружием и разрушаемую среду. В дополнение к одиночной сюжетной кампании будут предложены сражения на случайных картах с друзьями и с искусственным интеллектом.

Релиз игры Age of Wonders: Planetfall запланирован на 2019 год, но более точные сроки пока не называются.