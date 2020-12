Анонсы Marvel: Даты релиза и трейлеры The Falcon and the Winter Soldier, Loki и What If…?, анонс новой «Фантастической четверки» и россыпь новых сериалов о супергероях

Не меньше интересной информации, чем представители команды Star Wars, поведали создатели масштабной франшизы Marvel в лице Кевина Файги. Он в очередной раз подтвердил, что четвертая фаза Marvel Cinematic Universe стартует 15 января 2021 года.

Полнометражный фильм Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings / «Шан-Чи и легенда десяти колец» выйдет 9 июля 2021 года, создатели не готовы показать трейлер, но представили актерский состав.

Production has just wrapped for Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings and we are excited to share the fantastic cast bringing the film to life.#ShangChi and the Legend of the Ten Rings is in theaters July 9th, 2021. pic.twitter.com/fnmNP94nrA — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Сиквел «Доктора Стрэнджа» с длинным названием «Doctor Strange In The Multiverse of Madness» запланирован к выходу 25 марта 2022 года. Помимо Бенедикта Камбербэтча в главной роли в фильме появятся персонажи Элизабет Олсен (Алая Ведьма), Бенедикта Вонг (Вонг), Рейчел Макадамс (Кристина Палмер), Чиветел Эджиофор (Барон Карл Мордо), а также Ксочитль Гомес (Америка Чавес).

Doctor Strange In The Multiverse of Madness, debuts March 25, 2022. Starring Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, & Xochitl Gomez as America Chavez. Directed by Sam Raimi, the film ties to WandaVision & the next Spider-Man film. — Disney (@Disney) December 11, 2020

Режиссером выступает Сэм Рэйми («Человек-паук»), сюжет будет связан с сериалом WandaVision и будущим фильмом Spider-Man.

Сиквел фильма «Капитан Марвел» срежиссирует Ниа Дакоста, а к главной роли Кэрол Денвер вернется Бри Ларсон. В фильме появится Ms. Marvel в исполнении Иман Веллани, а повзрослевшую Монику Рэмбю сыграет Тейона Паррис. Премьера фильма Captain Marvel 2 запланирована на 11 ноября 2022 года.

Brie Larson returns as Carol Danvers in Marvel Studios’ Captain Marvel 2, directed by Nia DaCosta. Joining the cast are recently announced Ms. Marvel, Iman Vellani, and Monica Rambeau played by WandaVision’s Teyonah Parris. Captain Marvel 2 flies into theaters Nov. 11, 2022 💫 pic.twitter.com/DiYzod2EBj — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Третий фильм серии «Человек-муравей» назвали Ant-Man and the Wasp: Quantumania, к своим ролям вернутся Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер. Повзрослевшую дочь главных героев Кэсси Лэнг сыграет Кэтрин Ньютон, которая заменит на этом посту Эбби Райдер Фортсон. В фильме также появится суперзлодей Канг Завоеватель, его сыграет Джонатан Мэджорс.

Peyton Reed is back to direct the third Ant-Man film, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, and Michelle Pfeiffer all return. Kathryn Newton joins the cast as Cassie Lang and Jonathan Majors as Kang the Conqueror. pic.twitter.com/opXw1cmpFj — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Очередной фильм серии Тор с названием Thor: Love and Thunder выйдет на экраны 6 мая 2022 года, к актерскому составу присоединится Кристиан Бейл, который сыграет Горра Бога-мясника.

Academy Award-winning actor Christian Bale will join the cast of Thor: Love and Thunder as the villain Gorr the God Butcher. In theaters May 6, 2022. ⚡ pic.twitter.com/fWS4UuP2oM — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Довольно неожиданно анонсировали возрождение франшизы Fantastic Four / «Фантастическая четверка», режиссером которой выступит Джон Уоттс («Человек-паук»).

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel’s First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Чтобы почтить память Чедвика Боузмана в Marvel Studios решили вывести из сюжета «Black Panther 2» Короля Т’Чаллу в его исполнении после смерти актера. В сиквеле сосредоточатся на развитии других персонажей серии.

You will always be our King. pic.twitter.com/6yfKb913rI — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 31, 2020

Первым проектом в рамках MCU 4 станет сериал WandaVision, рассказывающий о семейной жизни супергероев Алой Ведьмы и Вижена. По этому случаю авторы опубликовали второй официальный трейлер проекта.

A visionary new age of television begins. Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, starts streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ql8CqaTuL2 — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Через пару месяцев после WandaVision в стриминговом сервисе Disney+ выйдет супергеройский сериал The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат» об одноименных супергероях комиксов. Дата премьеры официально назначена на 19 марта 2021 года.

Marvel Studios’ The Falcon and the Winter Soldier, an Original Series, starts streaming Mar. 19 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/Iqm73FBFXw — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Нам также показали постер и первый тизер сериала:

В сериале Loki к одной из своей лучших ролей вернется талантливый актер Том Хиддлстон, воплотивший во вселенной MCU коварного и хитрого скандинавского бога Локи, который является сводным братом Тора. Сюжет сериала развернется сразу после событий фильма Avengers: Endgame.

“Glorious.” Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. @lokiofficial pic.twitter.com/gqT7AKur2y — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

К актерскому составу присоединятся Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Софи Ди Мартино, Вунми Моссаку и Ричард Грант. Сценарий к Loki написал Майкл Валдрон, а режиссером выступила Кейт Херрон. Премьера сериала запланирована на май 2021 года.

Очередной сериал Ms. Marvel расскажет о девушке-подростке пакистано-американского происхождения Камале Хан, которая обладает возможностью трансформировать свое тело. В главной роли снимется Иман Веллани, которая помимо сериала воплотит своего персонажа в грядущем полнометражном фильме Captain Marvel 2.

Премьера сериала запланирована на 11 ноября 2022 года.

Нам впервые показали трейлер анимационного сериала What If…? / «Что если… ?» в котором авторы рассматривают альтернативные варианты развития хорошо знакомых фанатов Marvel героев, включая Капитана Америку, Доктора Стрэнджа, Железного Человека и др. Сериал выйдет уже летом 2021 года.

Титульную роль в сериале о «Соколином глазе» сыграет Джереми Реннер, а вот на роль Кейт Бишоп наконец официально подтвердили Хейли Стейнфилд. Сериал Hawkeye выйдет на Disney+ в конце 2021 года, точной даты пока нет.

Original Avenger Jeremy Renner returns to star as Hawkeye, teaming up with well-known archer from Marvel comics, Kate Bishop played by the amazing Hailee Steinfeld. pic.twitter.com/vqxlEdHQWs — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

На главную роль в новом комедийном сериале She-Hulk утвердили Татьяну Маслани, в жилах которой течет в том числе украинская кровь. Поддержать свою экранную двоюродную сестру призван Марк Руффало (Халк), также в сериале появится суперзлодей Abomination в исполнении Тима Рота.

She-Hulk arrives to the MCU! Tatiana Maslany will portray Jennifer Walters/She-Hulk and Tim Roth returns as the Abomination and Hulk himself, Mark Ruffalo, will appear in the series. Directed Kat Coiro and Anu Valia, She-Hulk is coming to #DisneyPlus pic.twitter.com/z4OlQJhrlr — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

В Marvel также подтвердили работу над уже анонсированными сериалами и представили сразу несколько новых сериалов:

Moon Knight — проект о бывшем военном Марке Спекторе, который получает сверхспособности от древнеегипетского Бога Луны Коншу, по слухам, главную роль может сыграть Оскар Айзек;

Moon Knight, an Original Series about a complex vigilante, is coming to #DisneyPlus 🌙 pic.twitter.com/oESb9qLSJD — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Secret Invasion с Сэмюэлем Л. Джексоном (Ник Фьюри) и Беном Мендельсоном (Талос);

Samuel L. Jackson is back as Nick Fury and Ben Mendelsohn from Captain Marvel returns as the Skrull Talos in Marvel Studios’ Original Series Secret Invasion. Coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/AuInHMuBRW — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Ironheart с Доминик Торн, изобретателем самого продвинутого защитного костюма со времен Iron Man;

Coming soon to #DisneyPlus, Dominique Thorne is genius inventor Riri Williams in Ironheart, an Original Series about the creator of the most advanced suit of armor since Iron Man. pic.twitter.com/VB94VyPr9e — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Armor Wars с Доном Чидла в роли полковника Джеймса Роудса, который в костюме Воителя будет пытаться отобрать разработки Старка у плохих парней;

Don Cheadle returns as James Rhodes aka War Machine in Armor Wars, an Original Series coming to #DisneyPlus. A classic Marvel story about Tony Stark’s worst fear coming true: what happens when his tech falls into the wrong hands? pic.twitter.com/K6M0q9mcNM — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

The Guardians of the Galaxy Holiday Special от Джеймса Ганна;

The Guardians of the Galaxy Holiday Special. James Gunn is back to write and direct. The Original Special is coming to #DisneyPlus in 2022. 🎁 🎧 pic.twitter.com/8JqjhPo6Cn — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

I Am Groot — серия короткометражек о Baby Groot;

Everyone’s favorite little tree, Baby Groot, will star in a series of shorts on Disney+ featuring several new and unusual characters. I Am Groot, an Original Series from Marvel Studios, is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/U5nfDkFKjW — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Источник: Marvel