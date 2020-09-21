Главную роль в сериале She-Hulk / «Женщина-Халк» для Disney+ сыграет канадка с украинскими корнями Татьяна Маслани

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Голливудские СМИ поведали, что сервис Disney+ нашел актрису на роль главной героини в сериале She-Hulk / «Женщина-Халк» — ей станет 35-летняя канадская актриса Татьяна Маслани, которая имеет австрийские, немецкие, польские, румынские и украинские корни.

Наибольшую популярность за пределами Канады она получила благодаря научно-фантастическому сериалу Orphan Black / «Темное дитя», где сыграла больше десятка ролей одновременно, а также недавнему детективному сериалу Perry Mason / «Перри Мейсон».

Анонсированный год назад сериал She-Hulk / «Женщина-Халк» расскажет о двоюродной сестре Брюса «Халка» Бэннера по имени Дженнифер Уолтерс, которая получает аналогичную сверхспособность «увеличиваться и крушить» благодаря переливанию крови своего кузена. В отличие от брата она способна сохранять контроль над собой даже в «зеленом» состоянии. Помимо данной суперсилы героиня является опытным адвокатом, поэтому в комиксах часто оказывает юридическую помощь другим супергероям.

Ранее руководство Marvel заявляло, что данный сериал будет совершенно уникальным и непохожим ни на что другое в рамках вселенной MCU.

Кстати, исполнитель роли кузена «Женщины-Халк» Марк Руффало уже поздравил Татьяна Маслани в своем twitter, косвенно подтвердив ее назначение на роль:

В прошлом году премьеру сериала She-Hulk / «Женщина-Халк» назначили на 2022 год, однако из-за коронавируса ее могут перенести на более поздние сроки.

Источник: Variety