Marvel снимет для Disney+ еще три новых сериала по комиксам — «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк»

Помимо проектов по вселенной Star Wars компания Disney уделила внимание и новинкам Marvel, анонсировав сразу три новых сериала по комиксам Ms. Marvel / «Мисс Марвел», Moon Knight / «Лунный рыцарь» и She-Hulk / «Женщина-Халк». Естественно, эксклюзивно для сервиса Disney+.

Just announced at #D23Expo: MS. MARVEL, an original series from Marvel Studios, only on Disney+. pic.twitter.com/4tuAOfVHKW — Marvel Entertainment (@Marvel) August 23, 2019

Главная героиня сериала Ms. Marvel / «Мисс Марвел» — девушка-подросток пакистано-американского происхождения Камала Хан, которая обладает возможностью трансформировать свое тело. Комикс-основа был выпущен в 2013 году и стал первым в истории издательства Marvel с заглавным-персонажем мусульманином. Во время анонса на D23 Expo 2019 Кевин Файги заявил, что сначала зрители увидят Мисс Марвел в сериале для Disney+, а потом и в полнометражных фильмах MCU. Так как персонаж связан с Капитаном Марвел в лице Кэрол Денверс, то скорее всего она появится в сиквеле фильма об этой героине.

Just announced at #D23Expo: MOON KNIGHT, an original series from Marvel Studios, only on Disney+. pic.twitter.com/nzBSSGdHM8 — Marvel Entertainment (@Marvel) August 23, 2019

Проект Moon Knight / «Лунный рыцарь» расскажет о Марке Спекторе, который получает свои силы от египетского бога луны Коншу. Максимум возможностей герой обретает при лунном свете, так что именно ночью он в основном и находит себе приключения. По стилистике герой чем-то напоминает Бэтмена, который также предпочитал выходить на охоту ночью, так что появление такого героя в киновселенной Marvel можно только приветствовать.

Just announced at #D23Expo: SHE-HULK, an original series from Marvel Studios, only on Disney+. pic.twitter.com/QjrxuWC4Ad — Marvel Entertainment (@Marvel) August 23, 2019

И, наконец, She-Hulk / «Женщина-Халк» — двоюродная сестра Брюса «Халка» Бэннера по имени Дженнифер Уолтерс, обладающая аналогичными возможностями. Помимо суперсилы является опытным адвокатом, поэтому в комиксах часто оказывала юридическую помощь другим супергероям. Возможно именно поэтому Кевин Файги заявил, что этот сериал будет совешенно уникальным, впечатлящим и не похожим на все то, что Marvel делала раньше

Точные сроки выхода сериалов и актерский состав пока не называют, однако зеленый свет проектам уже дан и ближе к премьере мы узнаем больше подробностей.

Источник: EW, Marvel