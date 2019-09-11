Преемницу «Соколиного Глаза» Кейт Бишоп в сериале Hawkeye сыграет Хейли Стейнфилд, известная по «Бамблби»

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На прошедшем в июле конвенте Comic-Con 2019 студия Marvel объявила сроки выхода на экраны четырех сериалов по вселенной MCU, включая Hawkeye / «Соколиный Глаз», Loki / «Локи», WandaVision / «ВандаВижн» и Falcon & Winter Soldier / «Сокол и Зимний Солдат». На этой неделе стало известно, что ученицу и преемницу Соколиного Глаза в исполнении Джереми Реннера по имени Кейт Бишоп сыграет популярная актриса и певица Хейли Стейнфилд.

Она хорошо известна широкой публике по франшизе Pitch Perfect / «Идеальный голос», если же говорить о более гиковских работах, то вы наверняка вспомните Хейли по ролям в фантастических фильмах «Игра Эндера» и «Бамблби», а также озвучке Гвен Стейси в мультфильме «Spider-Man: Into the Spider-Verse».

В комиксах Кейт Бишоп стала третьим по счету «Соколиным Глазом» после Клинта Бартона (Джереми Реннер) из команды Avengers и Уайатта Макдональда из команды Squadron Supreme. Соответственно, передаче дел от Клинта Бартона молодой героине и будет посвящен сюжет первого сезона, события которого начнутся сразу после завершения фильма Avengers: Endgame. В дальнейшем Кейт примкнет к команде Young Avengers, так что у проекта наверняка будет не один сезон, а вдобавок она может появиться в полнометражных фильмах киновселенной Marvel Cinematic Universe.

Отметим, что шоураннером сериала Hawkeye / «Соколиный Глаз» выбрали Джонатана Иглу, известного по работе над сериалом Mad Men / «Безумцы». Премьера проекта состоится осенью 2021 года на стриминговой платформе Disney+, которая будет запущена 12 ноября 2019 года.

Напомним, что помимо озвученных выше четырех ТВ-сериалов Marvel также снимает для стримингового сервиса Disney+ сериалы «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк».

Источник: Variety