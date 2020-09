Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри в новом сериале Marvel для платформы Disney+

Судя по данным источников Variety, помимо уже анонсированных супергеройских сериалов Marvel для платформы Disney+, нас ждет еще как минимум один проект, главной звездой которого станет Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона.

Детали сюжета нового проекта пока неизвестны, но по данным инсайдеров шоураннером назначили Кайла Брэдстрита (он напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером), который до этого работал над сериалами «Мистер Робот» и «Борджиа». Производством сериала займется та же Marvel Studios, которая работает над всеми другими ТВ-проектами Marvel Cinematic Universe.

Отметим, что глава секретного агентства S.H.I.E.L.D Ник Фьюри появлялся в небольших ролях чуть ли не в каждом фильме MCU, включая трилогию «Мстителей» / Avengers, а также несколько эпизодов сериала Agents of S.H.I.E.L.D. Более заметную роль он сыграл в картине «Капитан Марвел» / Captain Marvel, а в последний раз показывался фанатам в сцене после титров фильма «Человек-паук: Вдали от дома» / Spider-Man: Far From Home, где Ник отправлялся на новую миссию в корабле Скруллов.

Напомним, что сериальную линейку Marvel для стримингового сервиса Disney+ откроет уже в текущем году проект «WandaVision», далее последуют «The Falcon and Winter Soldier», «Loki», «She-Hulk», «Hawkeye», «Moon Knight», «Ms. Marvel» и «What If…?».

Источник: Variety