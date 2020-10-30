Главную роль в сериале «Лунный рыцарь» / Moon Knight для платформы Disney+ может сыграть Оскар Айзек (По Дэмерон из Star Wars)

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Летом прошлого года в рамках мероприятия D23 Expo компания Disney анонсировала сериал «Лунный рыцарь» / Moon Knight по одноименному супергеройскому комиксу Marvel. Голливудское издание Variety со ссылкой на собственные источники уверяет, что главную роль в проекте скорее всего сыграет Оскар Айзек, который в данный момент обсуждает детали контракта.

Комикс «Лунный рыцарь» / Moon Knight рассказывает о бывшем военном Марке Спекторе, который получает сверхспособности от древнеегипетского Бога Луны Коншу и применяет их для борьбы с преступностью и суперзлодеями.

Отметим, что Оскар Айзек отлично подходит на роль главного героя, так как привык воплощать на экране крутых парней — достаточно вспомнить его роли в боевиках «Тройная граница» и «Аннигиляция».

Не чужд он и миру комиксов после роли суперзлодея Апокалипсиса в в фильме «Люди Икс: Апокалипсис» / X-Men: Apocalypse. Ну, а роль пилота Сопротивления По Дэмерона в последней трилогии «Звездных Войн» наверняка помогает ему в общении с представителями Disney.

Напомним, что параллельно с сериалом «Лунный рыцарь» / Moon Knight компания Disney также анонсировала сериалы Ms. Marvel / «Мисс Марвел» и She-Hulk / «Женщина-Халк», однако с учетом задержек расписания все три сериала явно выйдут на платформе Disney+ не раньше 2022 года.

Источник: Variety