Анонсы Star Wars: следующий фильм саги Rogue Squadron снимет Пэтти Дженкинс, он выйдет в 2023 году, в сериал Obi-Wan Kenobi вернется Хейден Кристенсен в роли Дарта Вейдера, а у Мандалорца будет два спин-оффа, включая Ahsoka и др.

Сегодня компания Disney провела масштабную презентацию для инвесторов, где помимо скучных цифр рассказала очень много интересной информации о своих франшизах, включая Star Wars, Marvel, Pixar, Disney и др. В этой новости мы расскажем все интересные новинки о вселенной Star Wars.

Следующим полнометражным фильмом станет Star Wars: Rogue Squadron от режиссера Пэтти Дженкинс, снявшей дилогию «Чудо-женщина». Сюжет сосредоточится на новом поколении пилотов-истребителей Республики, которые перенесут сагу в новую эру. Премьера картины состоится в декабре 2023 года.

При этом от идеи снять фильм с режиссером Тайкой Вайтити не отказались, он по-прежнему находится в разработке. Как заявила президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, подход Тайки к франшизе будет «свежим, неожиданным и уникальным», включая типичное для этого автора чувство юмора.

Сериал о джедае Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли получит ожидаемое название Star Wars: Obi-Wan Kenobi. Однако самая важная новость для этого сериала заключается в том, что к роли Энакина Скайуокера вернется Хейден Кристенсен, который исполнял роль молодого джедая во второй трилогии. Ну, а так как сериал расскажет о событиях, которые развернутся спустя десять лет после завершения фильма Star Wars: Revenge of the Sith, то играть ему предстоит не дерзкого юношу, а самого Дарта Вейдера. Режиссером сериала станет Дебора Чоу, работавшая над «Мандалорцем».

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Стоило Асоке Тано только появиться в сериале The Mandalorian, как для нее тут же запустили личный сериал Star Wars: Ahsoka. Главную роль сыграет все та же Розарио Доусон, а во главе проекта станут Дейв Филони и Джон Фавро.

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Еще одним спинофф-сериалом серии «Мандалорец» станет проект Star Wars: Rangers of the New Republic от тех же Дейва Филони и Джона Фавро. Проект расскажет о тяжелой работе рейнджеров Новой Республики, однако других подробностей о сюжете пока нет.

Rangers of the New Republic, a new Original Series set within the timeline of @TheMandalorian, is coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EMzFuiqdOs — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Lucasfilm также заверила фанатов, что сериал Lando о Лэндо Калриссиане по-прежнему находится в работе, им занимается Джастин Симьен (Dear White People). О сроках выхода и исполнителе главной роли информации пока нет.

А вот грядущий сериал о повстанце Кассиане Андоре в исполнении Диего Луны даже получил своой первый концептуальный трейлер. Актер играл данного персонажа в фильме Star Wars: Rogue One, к нему также присоединятся Стеллан Скарсгард, Адриа Архона, Фиона Шоу, Денис Гоф, Кайл Соллер и Женевьев О’Райли в роли Мон Мотмы. Съемки сериала стартовали три недели назад в Лондоне, даты релиза пока нет.

Также в разработке находится некий загадочный сериал The Acolyte от Лесли Хэдланд («Жизни матрешки»). Это мистический триллер, который перенест зрителя в финальные дни эры High Republic, рассказав о темных секретах и росте могущества темной силы.

Анимированный сериал Star Wars: The Bad Batch / «Звездные войны: Бракованная партия» расскажет о воинах-клонах из экспериментальной партии, которая существенно отличается по своим генетическим характеристиками от стандартных клонов. Каждый член отряда Clone Force 99 обладает «собственным исключительным навыком», что превращает группу в сверхэффективную боевую единицу. Действие нового сериала будет развиваться сразу после финала анимационного сериала Star Wars: The Clone Wars.

Также Lucasfilm работает над серией-антологией анимационных короткометражек Star Wars: Visions, над которой будут работать лучшие японские студии, сделавшие себе имя на аниме-проектах.

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Вдобавок запланирована полнометражная анимационая лента A Droid Story от Lucasfilm Animation и Industrial Light & Magic, в которой нам представят нового героя-робота, а также покажут любимых R2-D2 и C-3PO.

